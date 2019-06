Sea Watch entra, ignora alt motovedette

La 'Sea' non si ferma, nonostante l'alt intimato dalledella Finanza e il no della Corte di Strasburgo allo sbarco a Lampedusa. La nave dell'Ong tedesca battente bandiera olandese, con 42 migranti a bordo, ormai è nelle acque territoriali italiane E in un tweet la Seaannuncia: "Basta, siamoti. Ora fateli scendere". Il comandante della nave, Carola Rackete, rischia una multa di 50mila euro e il sequestro dell'imbarcazione.(Di mercoledì 26 giugno 2019)