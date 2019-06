Pugno in pieno volto uccise pittore a largo Preneste | 18enne in manette

romadailynews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Roma Casilina hanno individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto un classe 2001, di origini tunisine – con cittadinanza italiana acquisita di recente – ritenuto responsabile dell’omicidio di Umberto Ranieri, in arte Nniet Brovdi, avvenuto a Roma, a, lo scorso 17 marzo. L’attivita’ investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, caratterizzata dai pochi elementi indiziari acquisiti dalle testimonianze di alcuni presenti, si e’ basata principalmente: sulla analisi dei filmati di 30 telecamere di circuiti di videosorveglianza installati nei pressi del luogo in cui si e’ verificato l’evento e sui mezzi pubblici in transito negli orari compatibili con quello in cui si e’ verificato l’evento; ...

AlexanderLandSp : RT @AndreaBur2019: Finché la vita non arriva a darti un pugno in pieno viso. È capitato pure a me. - lucma66 : RT @Amos8125: Questo video è un pugno sui denti a tutti. Ai liberal di Assad must go. Agli antifa rojavisti di Assad rossobruno, agli alt r… - Amos8125 : Questo video è un pugno sui denti a tutti. Ai liberal di Assad must go. Agli antifa rojavisti di Assad rossobruno,… -