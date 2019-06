Mondiali di calcio femminile | sesso prima delle partite? L’esperta sfata i falsi miti

L'Italia ai Mondiali di calcio femminile : calendario - orari e dirette tv : Dopo 20 anni la Nazionale azzurra torna a partecipare al Campionato Mondiale di calcio femminile, che quest'anno si svolge...

LIVE Italia-Cina - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : orario - canale tv - streaming e programma : Signore e signori ci siamo. Oggi alle ore 18.00, allo Stade de la Mosson di Montpellier, andrà in scena l’ottavo di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile tra Italia e Cina. La Nazionale di Milena Bertolini non vuol fermarsi qui. Dopo aver concluso davanti a tutti il gruppo C, le nostre portacolori se la dovranno vedere contro una compagine che ha subito solo un gol in tutto il torneo. Non sarà una partita semplice, quindi, per le ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia - abbatti la Muraglia difensiva della Cina! Il sogno può continuare : L’orario è fissato per le 18.00 e la sede è Montpellier. E’ il giorno del giudizio per l’Italia di Milena Bertolini, è il giorno della sfida contro la Cina, ottavo di finale dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. Le azzurre, reduci da una fase gironi conclusa a sorpresa al primo posto del gruppo C davanti ad Australia ed al Brasile, vogliono continuare la loro corsa e dovranno fare i conti con la compagine asiatica, che nei ...

Italia-Cina - Ottavi Mondiali calcio femminile : le probabili formazioni. Giacinti dal 1' e Giugliano in cabina di regia : Oggi 25 giugno (ore 18.00, diretta tv su Sky Sport e su Rai 1) la Nazionale italiana di calcio femminile di Milena Bertolini scenderà in campo a Montpellier nell’ottavo di finale dei Mondiali 2019 in Francia. Le azzurre se la vedranno contro la Cina, terza del girone B, che in tutto il torneo ha subito solo una rete. La Germania, l’unica squadra fino ad ora a bucare la difesa asiatica. Si prospetta, quindi, un incontro molto ...

Italia-Cina - Mondiali calcio femminile oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Il giorno del giudizio è arrivato. oggi alle ore 18.00, allo Stade de la Mosson di Montpellier si terrà l’ottavo di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile tra Italia e Cina. La Nazionale di Milena Bertolini va all’assalto dei quarti del torneo iridato con determinazione e voglia di far bene. Dopo aver conquistato il primato del gruppo C davanti ad Australia e a Brasile, le nostre portacolori se la dovranno vedere contro una ...

Mondiali di Calcio Femminile - Ottavi - Italia vs Cina | Diretta Rai 1 e Sky Sport : Dalla Cina alla Cina. Nel 1991 l’Italia raggiunse nel Mondiale cinese i Quarti di finale, miglior risultato della storia della Nazionale Femminile che (ore 18 - Diretta su Rai 1 e Sky Sport Uno/Mondiali) a Montpellier le ragazze di Milena Bertolini proveranno ad eguagliare battendo la Cina. Un’avversaria ostica,...

Calcio femminile - Mondiali 2019 – Milena Bertolini : “Sarà un ottavo di finale difficile ma noi vogliamo andare avanti” : Domani alle ore 18.00, a Montpellier (Francia), la Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini torna nuovamente in scena e lo fa negli ottavi di finale dei Mondiali 2019. Le azzurre, dopo aver superato in maniera convincente da prime il raggruppamento C, se la vedranno contro la Cina, compagine giunta terza nel girone B, alle spalle della Germania e della Spagna. Una partita non certo facile, visto che le cinesi fino ad ora hanno ...

Mondiali calcio femminile 2019 - USA-Spagna 2-1 : Rapinoe decide con una doppietta di rigore - americane ai quarti : Gli USA hanno sconfitto la Spagna per 2-1 e si sono qualificati ai quarti di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile. La corazzata a stelle e strisce ha faticato più del previsto per avere la meglio sulla compagine iberica che ha tenuto testa alle fuoriclasse avversarie per larghi tratti di un incontro molto combattuto e avvincente. Ora le ragazze di coach Ellis affronteranno la Francia padrona di casa in un quarto di finale davvero da ...

LIVE Svezia-Canada - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata – Programma, orari e tv – Tabellone Torneo – Classifica Marcatori Buonasera e ben ritrovati su OA Sport per questa serata di grande calcio al Parc des Princes di Parigi dove Svezia e Canada si affronteranno nel match valido per gli ottavi di finale del Mondiale femminile 2019. La sfida si preannuncia parecchio in equilibrio, la differenza verrà ...

RISULTATI Mondiali DI CALCIO FEMMINILE 2019/ Diretta gol ottavi : la grande favorita : RISULTATI MONDIALI di CALCIO FEMMINILE 2019: Diretta gol live score delle due partite degli ottavi di finale in programma oggi, lunedì 24 giugno.

Calcio femminile - Mondiali 2019 : la Cina ai raggi X. Le azzurre dovranno scardinare la temibile Muraglia difensiva : Domani alle ore 18.00, a Montpellier (Francia), la Nazionale italiana di Calcio femminile torna nuovamente in scena e lo fa negli ottavi di finale dei Mondiali 2019. Le azzurre, dopo aver superato in maniera convincente da prime il raggruppamento C, se la vedranno contro la Cina, compagine giunta terza nel girone B, alle spalle della Germania e della Spagna. Andiamo quindi a conoscere meglio le nostre prossime avversarie. La formazione allenata ...

LIVE Usa-Spagna Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : gli States non possono sottovalutare le iberiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile 2019. In terra francese scendono in campo le campionesse del mondo in carica degli Stati Uniti che in quel di Reims sfidano la Spagna alle 18.00. Partita che vede gli USA ovviamente con i grandi favoriti del pronostico, ma assolutamente da non sottovalutare per le americane. Le diciotto reti ...

L'Italia ai Mondiali di calcio femminile : calendario - orari e dirette tv : Dopo 20 anni la Nazionale azzurra torna a partecipare al Campionato Mondiale di calcio femminile, che quest'anno si svolge...

Italia-Cina - Mondiali calcio femminile 2019 : programma - orari e tv : La grande attesa sta per finire. Domani, alle ore 18.00, lo Stade de la Mosson a Montpellier sarà teatro dell’ottavo di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile tra Italia e Cina. La Nazionale di Milena Bertolini va all’assalto dei quarti del torneo iridato con determinazione e voglia di far bene. Reduce da un’ottima fase a girone (prime davanti ad Australia ed a Brasile), le nostre portacolori se la dovranno vedere contro ...