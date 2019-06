Malgioglio | Pamela Prati ha fatto una figura di m

Cristiano Malgioglio svela Pamela Prati voleva entrare al Grande Fratello 16 : Ancora si parla del gossip su Pamela Prati e Cristiano Malgioglio all’”AdnKronos” ha detto: “Quello che ha fatto e hanno fatto a Pamela trovo che sia terribile, ha preso in giro i telespettatori ma, visto che siamo amici da tanti anni, chiedo agli italiani di perdonarla, ha bisogno di aiuto perché è molto fragile psicologicamente. È una persona meravigliosa caduta in un circuito perverso. Malgioglio rivela come sono sorti i primi dubbi: ...

Grande Fratello - Malgioglio prende in giro Pamela Prati : 'Mi sono sposato a Caltagirone' : Nel corso della serata di lunedì 13 maggio, è andata in onda la nuova diretta del 'Grande Fratello', il reality-show condotto da Barbara D'Urso, che ha riservato ai telespettatori di Canale 5 molti colpi di scena. In apertura del nuovo appuntamento del Grande Fratello 16, Cristiano Malgioglio ha sfoggiato una mise alquanto curiosa, indossando un abito bianco da "sposa". La mise sfoggiata da Malgioglio nello studio della nuova puntata del GF ha ...

Malgioglio vestito da sposa al Gf : frecciatine a Pamela Prati - fine di un’amicizia? : Grande Fratello, Cristiano Malgioglio spiazza il pubblico: l’outfit della sesta puntata Vi sareste mai aspettati Cristiano Malgioglio vestito da sposa al Grande Fratello? Sin da quando è stato concorrente nella Casa, Malgioglio ha conquistato l’affetto del grande pubblico, è amatissimo e ha abituato i suoi fan a qualsiasi sorpresa. Il vestito da sposa durante la […] L'articolo Malgioglio vestito da sposa al Gf: frecciatine a ...