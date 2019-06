CorSport | Del Progetto di Ancelotti fanno parte KK | Allan e Insigne

CorSport : I nomi per il centrocampo del Napoli. Da Elmas alla nuova idea : Seri : Il mercato del Napoli punta ai giovani talenti da crescere all’interno della squadra, per poi goderseli appena sbocciati, scrive il Corriere dello Sport. Uno tra questi è il macedone Eljif Elmas, quasi 20enne del Feberbahce, a cui il Napoli pensa da tempo per il centrocampo. “Un elegante ragazzino che sta per diventare uomo, un giocatore completo, che sa fare diverse cose, impiegato al centro della manovra ma spesso anche a sinistra” Il Napoli ...

CorSport : Tutte le variabili dell’affare James Rodriguez per il Napoli : Non si scioglie l’intreccio James Rodriguez. Il calciatore colombiano è una priorità per Carlo Ancelotti e lo è anche per il presidente De Laurentiis che vorrebbe accontentare il suo allenatore e i tifosi con l’acquisto di un campione. Ma il mercato non è mai semplice, anzi è insidioso. Se è vero che dalla Spagna sono arrivate notizie dell’Adidas pronto ad un’operazione commerciale su James che garantirebbe al Napoli il ...

CorSport : Koulibaly-Manolas potrebbe essere la nuova coppia della difesa del Napoli : Se davvero Albiol dovesse andare via al Napoli spetterebbe l’arduo compito di sostituirlo e di assegnare un nuovo compagno a Koulibaly. Tra i più papabili per il ruolo di centrale, scrive il Corriere dello Sport, c’è Manolas, che è pronto a lasciare la Roma dietro il pagamento della clausola di 36 milioni di euro. Assistito da Raiola, ha 27 anni, è veloce, ha esperienza e una bella personalità ed è anche molto forte nel gioco aereo. Il suo ...

CorSport : Il futuro dello sfortunato Grassi si gioca tra Udinese e Parma : Uno dei calciatori più sfortunati del Napoli è sicuramente Alberto Grassi, scrive il Corriere dello Sport. Reduce da una rottura di un crociato, ha totalizzato appena sette presenze con il Parma, proprio nel momento in cui era diventato titolare. Per lui il futuro può essere l’Udinese, che è interessata a lui, oppure un ritorno al Parma che non ha potuto apprezzarlo come avrebbe voluto a causa dello stop forzato. Per lui dovrà agire sul mercato ...

CorSport : “Insigne - dall’azzurro-tenebra del Napoli all’azzurro shocking della Nazionale” : Sul Corriere dello Sport il ritorno di Insigne in Nazionale. Un rapporto che finora è stato sempre tormentato. Conte lo aveva punito dopo aver abbandonato Coverciano. Poi lo aveva convocato per l’Europeo 2016 ma come riserva dietro a Pellè, Zaza e Eder. Ventura gli aveva concesso solo quindici minuti scarsi contro la Svezia all’andata e al ritorno neppure lo aveva scomodato dalla panchina, nonostante il disastro che accadeva in campo. Ieri, ...

CorSport : i nomi caldi del mercato del Napoli. Torna anche Elmas : Sul Corriere dello Sport una panoramica del mercato del Napoli. C’è l’interesse per Maurito, ma anche la grande passione di Ancelotti per Lozano del Psv. In 40 partite ha totalizzato 21 gol e 17 assist. L’affare non è semplice e bisogna capire quanto il Napoli piace a Lozano. Il suo manager, Raiola, ci sta lavorando. In seconda battuta c’è Rodrigo del Valencia. Nel suo contratto c’è una clausola rescissoria da 120 milioni di euro. Il Valencia lo ...

CorSport : Pressing dell’Atletico Madrid su Hysaj. Ma si aspetta Sarri : Il CorSport parla di “un’azione di accerchiamento” per Hysaj da parte dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo cerca un “fluidificante” che possa giocare sia a destra che a sinistra, “che insegua la linea di Simeone e poi punti dritto al cuore della corsia, attaccandola”. Il quotidiano racconta che l’agente di Hysaj, Mario Giuffredi, ha ricevuto una telefonata dal club madrileno ma per la trattativa si aspetta anche di capire se sulla panchina ...

Il CorSport : “Se il Real Madrid vuole Koulibaly - deve pagare i 150 milioni della clausola” : Il Real insiste nel tentativo di sottrarre Koulibaly al Napoli? Il Corriere dello Sport titola “Koulibaly. Intrigo Real” e mette in relazione l’interesse del Napoli per tre giovani interessanti dei Blancos e il corteggiamento della Casa Real per Kalidou. Il quotidiano scrive che il club di Florentino Perez ha già bussato alla porta del Napoli e ha offerto 90 milioni per Koulibaly. La risposta di De Laurentiis è stata picche. Ora, però, al ...

CorSport : Insigne e Lozano - in coppia per l’attacco del Napoli : Il Corriere dello Sport parla di patto. Un patto nato il 1 maggio a casa del mister, quando la società e Insigne si incontrarono per chiarire la confusione nata dopo la sostituzione in Europa League e le parole di Lorenzo. A Insigne sono state date le garanzie della sua permanenza al Napoli, anche con un prolungamento del contratto, ma tra le righe De Laurentiis ha fatto capire a Raiola che c’è Lozano da portare a casa e che l’arrivo ...

Rinnovi Napoli - CorSport – Da Albiol a Zielinski : i dettagli delle 6 trattative : Rinnovi Napoli, CorSport – Da Albiol a Zielinski: i dettagli delle 6 trattative Rinnovi Napoli, CorSport – Da Albiol a Zielinski i dettagli delle trattative. Sono ben 6 gli azzurri che stanno trattando i rispettivi prolungamenti di contratto con il club partenopeo. Da Albiol a Zielinski passando per Callejon, Maksimovic, Mertens e Milik. L’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ fa il punto della ...

CorSport : Zielinski è il punto fermo del centrocampo di Ancelotti : Il punto fermo del prossimo Napoli di Carlo Ancelotti si chiama Ptior Zielinski. Il Corriere dello Sport definisce il polacco il Jolly della formazione azzurra. Ptior ha giocato in coppia con Fabian, ma anche al fianco di Allan e Milik, ricoprendo tutti i ruoli del centrocampo e in maniera esemplare. Dispensatore di palla e interditore, non c’è ruolo che non sia pronto a svolgere in squadra e lo ha confermato in una delle poche interviste ...

CorSport : Il Napoli punta Rodrigo Moreno del Valencia : Il campionato è appena finito e il Napoli, agevolato dalla certezza di una panchina salda, già si è portato avanti sul mercato. L’inviato del Corriere dello Sport da Barcellona, Andrea De Pauli, scrive oggi che Ancelotti guarda alla Spagna, per la precisione a Valencia. Nella città la cui squadra si è qualificata in extremis per la prossima Champions, “si dice con crescente insistenza” che Giuntoli sarebbe tornato all’assalto di Rodrigo ...

CorSport : la stagione del riscatto di Milik : Quella che si è appena conclusa è stata la stagione del riscatto per Arek Milil dopo due anni di infortuni che lo hanno costretto allo stop. A raccontarla è Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport. L’anno si chiude a 20 gol (17 in campionato, 2 in Europa League e 1 in Coppa Italia), con il sorriso, per l’attaccante, nonostante il recente digiuno e alcuni periodi difficili da cui, però, è riuscito sempre ad uscire contando solo su se ...

CorSport : Ancelotti ha valorizzato tutta la rosa del Napoli : Il “valorizzatore”, così il Corriere dello Sport definisce Carlo Ancelotti. L’allenatore del Napoli sarebbe riuscito alla sua prima stagione a inserire nella squadra e nel gioco quei calciatori che con la passata gestione non erano mai stati utilizzati. Un punto di forza per Ancelotti che ha ripetuto l’importanza di far sentire tutti parte del progetto per farli lavorare meglio. Ed è proprio la consapevolezze del proprio ...