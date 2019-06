Allontana amici | amori e abitudini che non ti fanno battere il cuore

dilei

(Di martedì 25 giugno 2019) Ci sonoche non(abbastanza) il, ci sonoche non sono degni di essere considerati tali, ci sono esperienze che nonper noi. Tutte cose normalissime, purché sbagliando si impari. Perché non c’è cosa più deprimente di ritrovarsi a vivere una vita che non assomiglia minimamente a quella desiderata, attorniati da persone che non ci capiscono, ci maltrattano, ci ignorano, che non condividono nulla con noi. Non è facilere le persone da un giorno all’altro, spesso ci vogliono anni per rendersi conto che è indispensabile cambiare direzione. E dopo averlo capito, passare all’opera è impresa ancora più ardua. Ma scegliere con attenzione le persone che abbiamo voglia di avere nella nostra vita è già un primo passo. Per farlo, è necessario imparare ad ascoltare l’intuito, che prima di qualunque altra cosa, sa riconoscere chi è ...

