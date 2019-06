WTA Eastbourne – Caroline Wozniacki non dà scampo alla Flipkens | la danese si impone in

Tennis - WTA Eastbourne 2019 : ritorno amaro per Camila Giorgi. Sconfitta in tre set da Su-Wei Hsieh : Dopo tre mesi Camila Giorgi è tornata finalmente in campo, ma è un rientro amaro per la marchigiana, che è stata Sconfitta nel primo turno del torneo WTA di Eastbourne dalla rappresentante di Taipei Cinese Su-Wei Hsieh, numero 21 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-3 4-6 6-4 dopo due ore e quattordici minuti di gioco Giorgi deve subito fronteggiare due palle break in apertura di match e riesce ad annullarle. Nel terzo game arriva, però, ...

WTA Eastbourne – Ostapenko e Pliskova in scioltezza all’esordio : Buzarnescu e Gasparyan ko in due set : Buona la prima per Ostapenko e Karolina Pliskova al torneo WTA di Eastbourne Inizia col piede giusto il percorso al torneo WTA di Eastbourne di Ostapenko e Pliskova. La tennista lettona ha trionfato oggi all’esordio, mandando al tappeto la rivale Buzarnescu dopo un’ora e 33 minuti di gioco con un doppio 6-4. Esordio in scioltezza anche per la ceca numero 3 al mondo: Karolina Pliskova ha trionfato dopo un’ora e 8 minuti di ...