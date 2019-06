wired

(Di lunedì 24 giugno 2019) L’inevitabile gap tra un fatto e una notizia questa volta ha assunto proporzioni oltremodo rilevanti. C’è un fatto: venerdì notte, a Roma, mentre i collettivischi dell’università Ladavano vita all’ennesima Notte Bianca, un ragazzo di 26 anni ha cercato di entrare nella cittadella universitaria scavalcando un cancello. È rimasto gravemente ferito, è caduto, e ieri è. Unaattorno alla quale sono stati spesi fiumi di inchiostro che hanno affermato tutto e il suo contrario. Cominciando dalla descrizione della vittima, trattata nei primi istanti alla stregua di punkabbestia che voleva partecipare a un rave. Francesco Ginese, originario di Foggia, non era un ragazzo di strada, era un laureato. Aveva studiato Economia nella rinomata e costosa università Luiss. Amava lo sport, tanto da essersi iscritto all’associazione nazionale arbitri. E allora cosa ci ...

cronaca_news : Ragazzo morto alla Sapienza di Roma, gli organizzatori: 'No a strumentalizzazione della tragedia'… - MilanoCitExpo : Tragedia La Sapienza, e se lo studente fosse morto per responsabilità proprie? #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - rep_roma : Ragazzo morto alla Sapienza di Roma, gli organizzatori: 'No a strumentalizzazione della tragedia' [news aggiornata… -