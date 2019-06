In Monster Hunter World | Iceborne la difficoltà varierà a seconda di quanti giocatori

Gli sviluppatori di Monster Hunter World sono contenti di aver ispirato la creazione di titoli come Dauntelss : Monster Hunter: World ha visto un successo mondiale senza precedenti per un franchise tradizionalmente popolare solo in Giappone. Questo successo probabilmente ha anche aiutato il sottogenere dei giochi cosiddetti Monster Hunter-like. Dauntless, che è un gioco free-to-play sul dare la caccia ai mostri, ha superato i 10 milioni di download da quando è stato pubblicato a maggio.Dauntless ha sì molti punti in comune con il titolo di Capcom, ma ...

Annunciate le beta e un nuovo trailer per Monster Hunter World : Iceborne : Monster Hunter World: Iceborne ha presentato le date per la beta del gioco, riportiamo quindi di seguito il trailer assieme al comunicato ufficiale per tutti i dettagli:Indossate l'equipaggiamento invernale e portatevi una bevanda calda! Capcom ha oggi confermato i dettagli per l'imminente sessione beta su PlayStation 4 di Monster Hunter World: Iceborne, la tanto attesa, massiccia espansione del titolo più venduto di Capcom, Monster Hunter: ...

Il film di Monster Hunter si mostra in un teaser trailer : Durante l'International Shanghai film Festival 2019, i partecipanti hanno ottenuto quello che sembra essere il primo sguardo al mondo del prossimo film di Paul W.S. Anderson, Monster Hunter. Grazie a uno spettatore che ha ripreso l'esperienza, ora tutti possono dare un'occhiata al filmato off-screen, riporta PlayStation LifeStyle. Un teaser trailer ha mostrato brevi frammenti di azione di Monster Hunter in occasione del festival. Il video ...

Monster Hunter World : Iceborne introduce la nuova espansione con un trailer : Monster Hunter World prepara i giocatori alla nuova attesissima espansione Iceborne lanciando un nuovissimo story trailer, il quale ci permette di dare uno sguardo alla nuova avventura che ci aspetta.L'imminente espansione Iceborne, riporta il comunicato ufficiale Capcom, offrirà una mole di nuovi contenuti capace di rivaleggiare con quella del gioco originale, e sarà presto disponibile per PS4, Xbox One, Xbox One X (dal 6 settembre 2019) e PC ...

Monster Hunter World : pubblicati nuovi trailer dedicati alle armi presenti nella prossima espansione Iceborne : Nell'attesa dell'arrivo dell'espansione Iceborne in Monster Hunter World, Capcom ha cominciato a pubblicare una serie di trailer dedicati alle diverse armi che saranno disponibili.In particolare, come riporta Push Square ora possiamo dare uno sguardo al "clutch claw", ovvero una sorta di gigantesco artiglio che vi permetterà di montare su un mostro con facilità. Questo gadget consentirà quindi di aggiungere una buona mobilità durante i ...

L’angolo del collezionista – Monster Hunter World : Iceborne : La compagnia di Osaka, Capcom, ha di recente ufficializzato la data di uscita della nuova espansione del gioco, già vincitore del Game Award 2018 come migliore RPG, Monster Hunter World: Iceborne, il 16 settembre 2019. Anche se avremo maggiori informazioni in occasione dell’E3 2019 da qualche tempo, comunque, sono in circolazione alcune indicazioni sulle edizioni che verranno pubblicate nonché il loro contenuto. Ciò che ...

Dauntless : la versione finale del free-to-play in stile Monster Hunter è in arrivo la prossima settimana : Lo sviluppatore Phoenix Labs ha annunciato che Dauntless, il suo RPG d'azione simile a Monster Hunter, sarà lanciato su Xbox One, PS4 e PC la prossima settimana, il 21 maggio, riporta Eurogamer.net.Dauntless, naturalmente, è giocabile da parecchio tempo ormai. Phoenix Labs ha lanciato la closed alfa nel 2017 e il gioco è entrato ufficialmente nella sua fase open beta lo scorso maggio.Come per il franchise di Capcom, l'obiettivo di Dauntless è ...

Monster Hunter World : Svelati i dettagli della prossima espansione : L’ultimo appuntamento del nuovo show di casa play station, State of Play, ci ha regalato molte rivelazioni. Non solo Final Fantasy VII Remake e Medievil hanno avuto un posto d’onore durante il breve format ma anche la futura espansione di Monster Hunter World. Iceborn, nome del futuro contenuto aggiuntivo, è stato mostrato in un nuovo trailer, che vi propongo di seguito. L’espansione sarà ambientata in una nuova regione ...

Monster Hunter World Iceborne : Data di uscita - Creature - Mappe e molto altro : Nel corso di una live speciale di Monster Hunter World: Iceborne, Capcom ha reso noti nuovi dettagli sull’attesissima espansione di Monster Hunter: World, il più grande successo di vendite di Capcom di tutti i tempi, con più di 12 milioni di copie distribuite in tutto il mondo che si aggiungono ai 53 milioni di pezzi venduti dall’intera serie fino a oggi. Questo gigantesco seguito rivaleggia per ...

Capcom non avrebbe giochi di rilievo per il 2020 escluso Monster Hunter World : Iceborne : Se escludiamo Monster Hunter World: Iceborne, Capcom non ha grandi titoli in preparazione per il periodo 2019-2020, sottolinea un utente di Resetera.In occasione di una conferenza finanziaria Capcom ha infatti dichiarato di essere al lavoro sulla pianificazione dei prossimi dodici mesi, e stando a quanto traspare sembra che il prossimo anno fiscale non sarà come quello passato.Nell'anno 2018-2019 Capcom ha infatti registrato importanti risultati ...

Monster Hunter World : una valanga di informazioni sul nuovo bioma di Iceborne - sulle nuove creature e molto altro : A seguito del gameplay trailer reveal dell'espansione di Monster Hunter World Iceborne, Capcom ha condiviso alcuni dettagli in più su ciò che i giocatori possono aspettarsi di vedere quando l'aggiornamento a pagamento raggiungerà PS4 e Xbox One il 6 settembre.Come ci ricorda Eurogamer.net, Iceborne, che richiede il gioco base di Monster Hunter World, presenterà una storia nuova di zecca - ripresa dopo la fine del gioco principale - così come ...

State of Play : pubblicato un nuovo trailer per Monster Hunter World Iceborne : Sony ha aperto i suoi State of Play con un nuovissimo trailer di Monster Hunter World Iceborne, si tratta di una nuova espansione per il famoso titolo di Capcom caratterizzata da un'ambientazione a tema artico.Come possiamo vedere dal trailer pubblicato, Iceborne presenterà una nuova trama, nuove ermi e nuove pericolose creature da cacciare. Prima di lasciarvi al trailer dedicato, vi ricordiamo che Monster Hunter World Iceborne sarà disponibile ...

