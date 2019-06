I ghiacci in Groenlandia si sciolgono Aspettiamo uno tsunami per preoccuparci?

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) Ha fatto il giro del mondo la foto della slitta tirata da cani che viaggia in mezzo all’acqua in, dove prima c’era uno strato dio. Contemporaneamente, il National Snow and Ice Data Center ha diffuso i dati di un improvviso aumento della velocità di fusione delo in. Cosa sta succedendo? Ci dobbiamo preoccupare? La risposta è che sì, ci dobbiamo preoccupare, anche se non per questo evento in particolare. La perdita dio indel 17 giugno è stata di circa 4 Gt (gigatonnellate, ovvero miliardi di tonnellate). E’ stato un fenomeno anomalo, certamente, ma simili perdite si erano già viste nel 2012, anche se non così presto nella stagione estiva. Possiamo comparare questo dato con la massa totale della calotta dio dellache si stima come 2,5 milioni di Gt. Ovvero, la perdita di un giorno è stata meno di un ...

