CorSport | comincia l’ultima settimana di attesa per Manolas

(Di lunedì 24 giugno 2019) Manca solo la Roma all’appello per chiudere e archiviare la pratica. Il Napoli e il greco aspettano il via libera per firmare un contratto che lo legherà per 5 anni a 3,5 milioni a stagione. Ma c’è la clausola, su quella De Laurentiis e Pallotta non concordano, 36 milioni sono troppi per il presidente del Napoli e allora si punta su Diawara per chiudere. Un doppio affare che potrebbe accontentare tutti. A Napoli sono già pronti ad accoglierlo e portarlo in trionfo, perché con lui e Koulibaly la difesa di Ancelotti sarebbe fortissima. Manca davvero poco perché la Roma ha il limite del 30 giugno per fare cassa. L'articolol’ultimadiperilNapolista.

