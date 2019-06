Hamilton in pole al Gp di Francia | Leclerc terzo e Vettel solo settimo

VIDEO Highlights qualifiche GP Francia F1 : Hamilton in pole position - problemi al cambio per Vettel : E sono 86 in carriera. Numeri straordinari quelli di Lewis Hamilton che si porta a casa la terza pole stagionale, dando seguito alla sua storia con il giro secco che dura già da un po’. Il finlandese Valtteri Bottas e il monegasco Charles Leclerc devono accontentarsi del secondo e del terzo tempo. Quando c’è da tirar fuori qualcosa di magico Lewis risponde presente e a Le Castellet (Francia), sede dell’ottavo round del Mondiale ...

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Gp Francia : pole Hamilton - Vettel dietro le McLaren! : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1 per il Gp Francia 2019 a Le Castellet: Hamilton in pole position, Leclerc terzo e Vettel dietro le McLaren.

F1 - solita storia nel Gp di Francia : la pole è di Hamilton - Seb Vettel molto indietro : Lewis Hamilton conquista la seconda pole position numero 86 della carriera, la terza della stagione. Anche sul circuito di Le Castellet, nel gp di Francia, il campione del mondo è il più veloce di tutti durante le qualifiche fermando il cronometro sul 1’28″319 che vale il record della pista e tiene a oltre 3 decimi l’altro uomo Mercedes, Valtteri Bottas. Terzo il ferrarista Charles Leclerc. molto più indietro Sebastian Vettel, ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Francia : “Contento della pole position - sfruttata la Mercedes. E il vento…” : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il britannico ha espresso tutta la sua gioia al termine delle qualifiche andate in scena oggi a Le Castellet: “Non è una pista semplice, ci sono delle vie di fughe ed è una pista tecnica. Siamo stati veloci in tutto il weekend, sono contento perché ho tirato fuori tutto il potenziale della macchina. C’è stato del vento, alcune folate ...

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Francia : Hamilton in pole position - Vettel ko : Griglia di partenza Formula 1 per il Gp Francia 2019 a Le Castellet: la lotta per la pole position vede sempre in primo piano Mercedes e Ferrari.

Francia : pole di Hamilton - poi Bottas e Leclerc. Super McLaren! Vettel 7° : L’aggettivo “sensazionale” basta per definire il giro con cui Lewis Hamilton ha conquistato la pole per il GP di Francia? Crediamo di sì. 1.28.319 il tempo finale dell’inglese, che ha chiuso davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e alla Ferrari di Charles Leclerc. Qualifiche in cui la Mercedes ha fatto il bello e il […] L'articolo Francia: pole di Hamilton, poi Bottas e Leclerc. Super McLaren! Vettel 7° ...

Prima fila Mercedes - in pole Hamilton. “Ho tirato fuori il massimo dalla macchina” : Sara' Lewis Hamilton a partire dalla Prima casella in griglia del Gran Premio di Francia, ottava tappa del Mondiale di F1. E' di 1.28.319 il tempo che ha permesso all'inglese di strappare l'ennesima pole position in carriera (86) sul circuito Paul Ricard, davanti al compagno di squadra Bottas che completa la Prima fila tutta Mercedes. Nessun rivale per Hamilton che domina in lungo e in largo, terza posizione per Charles Leclerc, molto piu' ...

Gp di Francia - pole-Hamilton e poi Bottas. Calvario Ferrari : 3° Leclerc - Vettel parte soltanto settimo : Sarà Lewis Hamilton a partire dalla prima casella in griglia del Gran Premio di Francia, ottava tappa del Mondiale di F1. È di 1.28.319 il tempo che ha permesso all’inglese di strappare l’ennesima pole position in carriera (86) sul circuito Paul Ricard, davanti al compagno di squadra Bottas che comp

F1 - Risultato Qualifiche GP Francia 2019 : Lewis Hamilton conquista una pole regale davanti a Bottas e Leclerc - solo settimo Vettel : Veloce come il vento. Sul circuito dove troviamo il rettilineo dedicato al Maestrale, Lewis Hamilton centra una clamorosa pole position del Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno, la numero 86 della sua carriera dando una dimostrazione di superiorità davvero incredibile. Il campione del mondo ama questa pista (come si è visto nella scorsa edizione nella quale ha dominato in lungo ed in largo) e oggi ha guidato in maniera regale. 1:28.319 il ...

Hamilton senza rivali al Paul Ricard - sua la pole del Gp di Francia : Vettel non ritrova il sorriso : Lewis Hamilton stratosferico: 86ª pole position al Paul Ricard, qualifiche amare per Vettel in Francia E’ finalmente arrivato il momento delle attesissime qualifiche del Gp di Francia 2019 di Formula 1: dopo la delusione del Canada e la decisione dei Commissari di non voler ‘rivedere’ la sanzione inflitta a Vettel a Montreal, i piloti sono tornati in pista per cercare di far tornare gli appassionati a parlare delle ...

Formula 1 : pole Hamilton nel Gp Francia : 16.12 Solito dominio della Mercedes che conquista la prima fila nel Gp di Francia. Lewis Hamilton è il più veloce e centra la 86.ma pole della carriera (3.a stagionale),davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. La Ferrari di Charles Leclerc apre la seconda fila:accanto al monegasco la Red Bull di Verstappen. A sorpresa quinto tempo per Norris che precede Sainz. Solo settima l'altra "rossa" di Vettel. Completano la 'top ten' Ricciardo, ...

F1 - Mondiale 2019 : nonostante le polemiche - Lewis Hamilton rischia di avere già in tasca il sesto titolo : Si è parlato tanto dell’errore di Sebastian Vettel nel corso del Gran Premio del Canada 2019 di Formula Uno. Si è discusso, e non poco, per la penalità che è stata comminata al tedesco e che ha regalato il successo a Lewis Hamilton. Si è assistito al dopo-gara del nativo di Heppenheim quanto mai imbufalito. Ma, gioco forza, è passato in secondo piano un aspetto importante. Ieri, a Montreal, si potrebbe già essere concluso il Mondiale di ...

Gp Canada - Vettel primo al traguardo ma vince Hamilton tra le polemiche : Gran Premio del Canada di Formula 1 Un duello bellissimo quello tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton nel GP del Canada, con il tedesco della Ferrari sempre in prima posizione (a parte il dopo...

Penalità e polemiche - Vettel primo ma vince Hamilton : Una gara con la Rossa davanti dall'inizio alla fine ma a vincere e' ancora una volta la Mercedes di Lewis Hamilton. Da una possibile grande gioia ad una atroce beffa per la Ferrari di Sebastian Vettel che culla la sua prima vittoria fino al giro 48 del Gran Premio del Canada quando sbaglia a impostare la curva, va sul prato e rientrando in pista ostacola il rivale inglese. Errore che gli costera' la corsa perche' i commissari di pista lo ...