Xiaomi Mi Band 4 NFC acquistabile a un prezzo niente male con questo codice sconto

Xiaomi Mi9 SE e Note 7 al minimo storico - la nuova Mi Band 4 - drone racing e DJI Osmo Action ad un prezzo incredibile su Banggood! : Banggood è uno store cinese tra i più affidabili online, paragonabile ad esempio a GearBest e simili. Con delle offerte esclusive però, spesso questo e-commerce è da tenere costantemente sott'occhio perché in gradi di regalare

Niente Xiaomi Mi Band 4 con NFC in Europa - nemmeno con comandi vocali : Sappiamo tutti ormai che la Xiaomi Mi Band 4 è stata lanciata in due versioni, di cui una dotata di tecnologia NFC. Ebbene, ci spiace informarvi del fatto che tale modello potrebbe non essere mai reso disponibile all'acquisto diretto in Europa, come riportato da XDA Developers. Un portavoce dell'OEM cinese lo avrebbe comunicato senza peli sulla lingua: gli utenti internazionali dovranno rinunciare all'idea di disporre della tecnologia NFC per i

Scontata la Xiaomi Mi Band 3 nei Mi Store : sicuri ne valga la pena? : La Xiaomi Mi Band 4 è sicuramente di un altro pianeta, ma non vi dispiace nemmeno la precedente Xiaomi Mi Band 3 (magari siete degli amanti dei display in bianco e nero)? Da oggi potrete valutare l'iniziativa commerciale proposta dall'azienda cinese, che ha deciso di scontare il precedente modello in tutti i Mi Store sparsi sul territorio nazionale (che non sono poi così pochi come qualcuno potrebbe pensare). La nuova guardia sarà disponibile

Xiaomi conferma due brutte notizie su Mi Band 4 : in Europa niente NFC e comandi vocali : Xiaomi Mi Band 4, nuovo dispositivo indossabile lanciato in Cina la scorsa settimana, in Europa non vanterà due feature presenti in patria. Ecco quali sono

Xiaomi sconta la Mi Band 3 in tutti i Mi Store per l'arrivo della 4 : Xiaomi lancia una promozione che permette di acquistare Xiaomi Mi Band 3 a un prezzo scontato presso tutti i Mi Store presenti sul territorio italiano, che, vi ricordiamo, sono già tanti, a partire da oggi.

Vorreste Xiaomi Mi Band 4 gratis? Ecco come averla con Mi Community : Volete Xiaomi Mi Band 4, la nuova smartBand di Xiaomi? Con Mi Community potrete ottenerla gratuitamente, scoprite come fare.

Potete già comprare Xiaomi Mi Band 4 su Amazon - ma le spedizioni partiranno il 26 : Amazon vuole aiutarvi a tenere a bada la febbre da Xiaomi Mi Band 4 e così la inserisce nel suo listino, rendendola, di fatto, già disponibile all'acquisto, nonostante le spedizioni siano previste per il 26.

Offerte Amazon Martedì 18 : Xiaomi Mi Band 4 in preordine al minimo e tantissimi monitor e PC in offerta! : Nelle Offerte Amazon del Giorno troverete costantemente aggiornate le Offerte che Amazon dedica ai suoi utenti, con sconti ed Offerte lampo su tantissime categorie differenti come: smartphone, accessori, computer, gaming, fotografia, elettronica e molto altro!

Mi Band 4 - la smartband di Xiaomi forse arriva troppo tardi rispetto alla concorrenza : La Mi Band 3, la smartBand di Xiaomi, è stata un successo planetario con oltre un milione di pezzi venduti nel mondo nei primi giorni di commercializzazione. La sua evoluzione, la Xiaomi Mi Band 4, presentata l'11 giugno e destinata ad approdare in Italia ufficialmente il 26 giugno al prezzo di 35€ con schermo Amoled a colori da 0,95 pollici, rilevamento del battito cardiaco continuo, impermeabilità fino a 5 ATM (50 metri) e autonomia stimata di

Xiaomi : nuovi auricolari senza fili - smart band e monopattini elettrici : La presentazione del nuovo smartphone Mi 9T di Xiaomi, come da tradizione per l'azienda è stata anche l'occasione per svelare una serie d'interessanti accessori e prodotti correlati, o per dirla nel linguaggio del brand: "dispositivi connessi all'ecosistema IOT". La prima sopresa è smart band 4 (34,99 euro, dal 26 giugno), il braccialetto connesso che nella nuova versione vanta un display a colori amoled e un'autonomia (dichiarata) di 20 ore,

Xiaomi Mi Band 4 fa gola - soprattutto a questo prezzo : la nostra anteprima video : Scopri la nuova Xiaomi Mi Band 4, la smartBand con display a colori, impermeabilità, batteria a lunga durata e un prezzo che fa gola!

Xiaomi Mi Band 4 arriva in Italia : dal 26 giugno a un prezzo incredibile : Ci chiedevamo giusto ieri quando e, soprattutto, a che prezzo sarebbe arrivata Xiaomi Mi Band 4 da noi e oggi possiamo darvi delle risposte ufficiali a entrambi i quesiti, così da chiudere il cerchio.

Il prezzo è il pezzo forte della Xiaomi Mi Band 4 - ora ufficiale : Non può più nascondersi la Xiaomi Mi Band 4, presentata quest'oggi in Cina (la presentazione italiana è attesa per domani 12 giugno). Rispetto alla Mi Band 3, il nuovo modello non prende troppo le distanza da un punto di vista squisitamente estetico: presenti il corpo vero e proprio costituito dai vari componenti ed un bracciale in gomma siliconata, molto morbido. Lungo il versante inferiore sono stati collocati il cardiofrequenzimetro e

Xiaomi Mi Band 4 è ufficiale - con prezzi super e display AMOLED a colori : Xiaomi Mi Band 4 è stata svelata oggi in Cina attraverso un evento stampa organizzato da Xiaomi e si presenta esattamente come anticipata dalle indiscrezioni delle ultime settimane.