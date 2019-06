Uccisa e data in pasto ai maiali dal marito, dopo 20 anni il caso risolto grazie al DNA (Di venerdì 21 giugno 2019) Virginia Mihai, 40 anni, era una delle due moglie scomparse di Valerio Sperotto, allevatore di maiali deceduto nel 2011. Oggi un frammento di un'unghia ritrovato in due capannoni a Velo d’Astico, che si è accertato appartenere proprio alla donna ha confermato quello che per anni è stato solo un terribile sospetto. Virginia è stata Uccisa dal marito e gettata in pasto ai maiali. Stessa sorte potrebbe essere quella della prima moglie, Elena Zecchinato, scomparsa nell'88. (Di venerdì 21 giugno 2019) Virginia Mihai, 40, era una delle due moglie scomparse di Valerio Sperotto, allevatore dideceduto nel 2011. Oggi un frammento di un'unghia ritrovato in due capannoni a Velo d’Astico, che si è accertato appartenere proprio alla donna ha confermato quello che perè stato solo un terribile sospetto. Virginia è statadale gettata inai. Stessa sorte potrebbe essere quella della prima moglie, Elena Zecchinato, scomparsa nell'88.

Uccisa dal marito e gettata in pasto ai maiali in un porcile. È l'angosciante fine di Virginia Mihai, per trent'anni creduta una persona scomparsa e oggi, grazie alla tenacia della Procura, riconosciuta vittima di omicidio attraverso un frammento di unghia grande 2 centimetri, ritrovato nella porcilaia dove il marito allevatore, Valerio Sperotto, teneva i suoi maiali. Una storia agghiacciante, che ha come scenario la campagna di Velo d’Astico, nel Vicentino e che ha visto la soluzione solo grazie a una segnalazione anonima. Sperotto, deceduto nel 2011 e professatosi sempre innocente, non potrà essere processato per l'omicidio di sua moglie, ma la famiglia di Virginia, sospesa nel limbo dell'ignoto per 20 anni potrà finalmente darsi pace.