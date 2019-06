Tara Gabrieletto contro Uomini e Donne | ' Non ci invitano più? Tanto non sarei andata'

Blastingnews

(Di venerdì 21 giugno 2019) In queste ore, sul web, non si sta facendo altro che parlare di una ex coppia di, ovvero,e Cristian Gallella. La ragazza si è scagliatail programma per il fatto che lei e Cristian non vengonoinvitati. Prima di lei ci ha pensato Eleonora Rocchini a sbottare pesantementeil programma di Maria De Filippi. La fidanzata di Oscar Branzani, infatti, aveva detto di essere davvero infuriata con Raffaella Mennoia anche per essere stata bloccata da lei sui social senza motivo. Ad ogni modo,non ci ègiù in modo così pesante anche se non ha potuto fare a meno di lasciar trapelare qualche piccola frecciatina. La ragazza ha detto: "Se è vero che non ci? Beh, non ci, quindi anche no". Scopriamo nel dettaglio che cosa è emerso. I presunti motivi del possibile astio trae la redazione diA ...

infoitcultura : Tara Gabrieletto: “Non ci invitano a UeD? Va bene: non sarei andata alle scelte di chi non conosco” - infoitcultura : Tara Gabrieletto parla del perché non viene più invitata a Uomini e Donne - MastrotekPino : Gossip Uomini e Donne, Tara Gabrieletto spiega perché lei e Cristian Galella sono spariti -