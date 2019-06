Conte | ' Situazione molto difficile No a richieste Ue irragionevoli'

Terremoto - Conte : “Valutiamo la situazione post sisma” : “Siamo qui per valutare come procedono i lavori, consapevoli che ci sono delle comunita’ che soffrono e che ancora non individuano una prospettiva concreata e reale di vedersi restituita quella vita quotidiana che si e’ persa col Terremoto”: lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Norcia in occasione dell’incontro con i sindaci e gli amministratori dei territori colpiti dal sisma del 2016. ...