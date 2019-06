A24 | disposto divieto ai mezzi pesanti tra AQ Est e Colledara | in direzione Teramo

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 21 giugno 2019) L'Aquila - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti attività di monitoraggio e verifiche tecniche sui alcuni viadotti presenti sulla tratta in oggetto, dal 24 al 28 giugno p.v. sarà, sulla carreggiata est () dell'autostrada A24 tra gli Svincoli di L’Aquila Est e/San Gabriele, ildi transito ai pullman ed aicon massa a pieno carico superiore a 3,5 t. Conseguentemente, nei giorni sopra indicati, per icon massa a pieno carico superiore a 3,5 t e per i pullman provenienti da RM/AQ e diretti verso TE, sarà disposta l’uscita obbligatoria allo Svincolo di L’Aquila Est. Si consiglia di utilizzare l’itinerario alternativo uscendo dall’A24 allo Svincolo di L’Aquila Est, proseguendo sulla SS17 (Piani dei Navelli) e di rientrare in A25 tramite lo Svincolo di Torre de Passeri. ...

