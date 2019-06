10 ispirazioni beauty dal video «You need to calm down» di Taylor Swift

vanityfair

(Di venerdì 21 giugno 2019) 1. Laroutine non deve essere interrotta la notteWater Sleeping Mask di Uriage2. Ombretto pop + rossetto rosso, si puòCream Eyeshadow di 3INA x Primark3. Prenditi cura dei tatuaggi al soleCrema solare Sun Good di Solarium 4. Estate può far rima con il ferro arricciacapelliFerro arricciacapelli Micro Wand di Cloud Nine5. Roller bangs e lipstick magenta anche per abbronzarsi Rossetto Liquido & Top Coat Waterproof di Pupa6. I capelli rainbow saranno il prossimo trend su InstagramExtension multicolor di Great Lengths7. Di ciglia finte non se ne hanno mai abbastanzaCiglia magnetiche Lash on Lash off Essence8. Più rosa per tuttiSpray colorato per capelli di Sephora9. La coda di cavallo 3.0 ha la punta colorata Extension di Hairdo10. La chioma pop deve richiamare le labbra popGloss Absolu Rôses Creem & Sheer di LancômeProseguendo sul sentiero color pastello pop intrapreso con il ...