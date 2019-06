Tentano di irrompere in supermercato con furgone | spaccano vetrina e fuggono

romadailynews

(Di giovedì 20 giugno 2019) Roma – Tentato furto con spaccata, nella notte, in unConad in via di Quarto Peperino, in zona Grottarossa. I ladri hanno utilizzato unper sfondare la vetrata principale del market, per poi tentare di rubare la cassa continua. Qualcosa pero’ deve essere andato storto perche’ il colpo non e’ stato portato a termine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Tomba di Nerone che hanno ritrovato ilutilizzato per il colpo, poco lontano, all’interno di un comprensorio privato. Il mezzo ora e’ al vaglio dei militari del Nucleo operativo della Compagnia Trionfale che sta passando sotto la lente anche le immagini delle telecamere di sorveglianza del. L'articolodiinconproviene da RomaDailyNews.