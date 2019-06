Bce: ancora incertezze, pronti a misure

Circostanze avverse"continuano a gravare sulle prospettive per l'area euro.Il perdurare delleconnesse a fattori geopolitici,la crescente minaccia del protezionismo e le vulnerabilità nei mercati emergenti" intaccano la fiducia. Così il Bollettino della Bce. I Paesi con alto debito devono portare "il rapporto fra quest'ultimo e il Pil su una traiettoria discendente",sostiene.La Bce rileva per l'Italia come lo spread Btp-Bund sia "rimasto volatile ed elevato rispetto ai livelli osservati prima delle elezioni del 2018".(Di giovedì 20 giugno 2019)