È Propaganda Live il programma cult della stagione tv

Propaganda Live - Diego Bianchi in lacrime saluta i genitori : "Vi voglio tanto bene" : Propaganda Live saluta tutti e dà l’appuntamento a settembre. Un congedo tra risate, tormentoni e le lacrime inaspettate di Diego Bianchi che, sui titoli di coda, ha voluto mandare un saluto speciale ai suoi genitori.“Non perdiamoci di vista – ha detto il conduttore al pubblico - vediamoci in giro quest’estate per le strade, per le piazze, al mare, ai monti, dove capiterà. L’importante è riconoscerci, l’importante è continuare a lottare ed è ...

Propaganda Live e le 'interviste possibili' del Tg2 (VIDEO) : Prendiamo in prestito la storica rubrica di Mai Dire Gol per dare un 'titolo' all''omaggio' che Propaganda Live ha dedicato al Tg2 nella puntata di ieri, venerdì 31 maggio, la seconda in questa settimana post-elettorale. A pochi giorni dallo speciale di lunedì, l'argomento non può che essere legato ai nuovi equilibri politici definiti dai risultati delle Europee 2019, tra i nuovi editti salviniani su Rai e scorte (cfr il Live con i "bacioni a ...

Propaganda Live - la proposta di matrimonio di Marco ad Elisa (Video) : E' ormai diventato un passaggio imprescindibile dei programmi tv italiani: la proposta di matrimonio davanti al pubblico ed alle telecamere. Episodi di questo tipo si erano già verificati in passato, ma mai come in questa stagione che si sta concludendo ci sono stati così tanti uomini che si sono inginocchiati davanti alle loro amate chiedendo loro il fatidico "Vuoi sposarmi?". Giusto per capirci, in questa stagione abbiamo visto proposte a ...

Ascolti TV | Lunedì 27 maggio 2019. Grande Fratello 22.4% - Porta a Porta fermo all’11.6% - Propaganda Live 6.7%. Maratona Mentana 10% - LA7 terza rete nazionale : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Lunedì 27 maggio 2019, su Rai1 Speciale Porta a Porta Elezioni Europee - Chi ha Vinto? ha conquistato 2.478.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.20 – l’ottava puntata di Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.681.000 spettatori pari al 22.4% di share (GF Night di 9 minuti: 1.791.000 – 33.9%). Su Rai2 Unici – Edoardo ...

Propaganda Live Speciale Europee 2019 - salta Mentana ospite : la maratona non continua... : Update - Lunedì 27 maggioprosegui la letturaPropaganda Live Speciale Europee 2019, salta Mentana ospite: la maratona non continua... pubblicato su TVBlog.it 27 maggio 2019 20:30.

Propaganda Live Speciale Europee 2019 - Mentana ospite : la maratona continua... : Come promesso, Propaganda Live va in onda con uno Speciale dedicato alle Elezioni Europee e Amministrative questa sera, lunedì 27 maggio, dalle 21.15 su La7 e tra i suoi ospiti in studio annuncia il direttore del TgLa7 Enrico Mentana. Dopo 12 ore e mezza di diretta dalle 22.30 di domenica 27 alle 11.05 del giorno dopo - già sufficienti per definire questa #maratonaMentana come "la madre di tutte le no-stop" - Mentana prende la linea poi ...

Europee 2019 - Mentana 'chiude' la campagna elettorale e Propaganda Live slitta a lunedì 27 con uno speciale post Elezioni : La settimana decisiva per la campagna elettoriale annovera stop eccellenti (e inattesi) e appuntamenti speciali: se Rai 1 cancella Che Fuori Tempo che Fa per piazzare Porta a Porta nella seconda serata del lunedì, su La7 Enrico Mentana scalda i motori per quella che ha definito "La madre di tutte le maratone".prosegui la letturaEuropee 2019, Mentana 'chiude' la campagna elettorale e Propaganda Live slitta a lunedì 27 con uno speciale post ...

Ascolti TV | Social Auditel 10 maggio 2019 : Ciao Darwin 8 regna il venerdì sera social - Propaganda Live sempre in alto nel Trend Topic : social Auditel 10 maggio 2019: Bonolis in cima al Trend Topic, Propaganda Live il secondo programma più twittato Il duello del venerdì sera tra Ciao Darwin 8 e La Corrida svela un terzo incomodo, almeno sul fronte social. Paolo Bonolis regna nel Trend Topic con + 30.063 Tweet ricavati dall’hashtag ...

Ascolti TV | Venerdì 3 maggio 2019. Ciao Darwin vince con il 20.6%. La Corrida 17.8% - Quarto Grado 6% - Propaganda Live 5.1% : Ciao Darwin 8 Su Rai1 La Corrida ha conquistato 3.896.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 8 ha raccolto davanti al video 3.981.000 spettatori pari al 20.6% di share (l’ultimo segmento, in onda dalle 24.40 alle 24.46, ha registrato 1.717.000 spettatori con il 20.5% di share). Su Rai2 Avengers: Age of Ultron ha interessato 1.370.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Momentum ha catturato ...