Superbike | GP Misano 2019 | come acquistare i biglietti La guida completa

oasport

(Di martedì 18 giugno 2019) Il weekend è quello del 21-23 giugno ed a questo spettacolo non si può mancare. Sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, il Mondialedisi esibisce sull’asfalto diper il settimo round iridato. Il tracciato nostrano, tra i più complessi in calendario, sarà una dura sfida per i centauri delle derivate di serie, obbligati a trovare il giusto compromesso tra velocità di percorrenza in curva ed accelerazione in rettilineo. Sarà necessario coraggio ed anche un pizzico di follia per imporsi e farlo nello stile che piace ai tifosi di questa categoria. Si arriva a questo appuntamento con il ducatista Alvaro Bautista in vetta alla graduatoria generale con 300 punti, 41 in più del britannico Jonathan Rea. L’iberico, fino ad ora, ha posto il suo marchio in quasi tutti gli appuntamenti: nove centri nelle singole manche sulle undici disputate. Numeri ...

MotociclismoIT : Orari TV WSBK 2019, Misano - corsedimoto : SUPERBIKE MISANO - Le attività del Mondiale Superbike partono da Aquafan. Giovedì mattina la sfida fra i piloti su… - Speedliveit : Brembo svela il round 7 del Mondiale Superbike a Misano Adriatico -