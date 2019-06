Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Pro con design Digital Bezel e dimensioni importanti

Expert regala Samsung Galaxy A10 nel nuovo volantino ricco di offerte Android : Expert sta per lanciare il nuovo volantino "Un grande regalaxy per te", che sarà valido dal 20 giugno al 7 luglio 2019. Con esso, oltre a proporre numerose offerte su smartphone e tablet Android, regalerà un Samsung Galaxy A10 agli acquirenti di alcuni specifici prodotti. L'articolo Expert regala Samsung Galaxy A10 nel nuovo volantino ricco di offerte Android proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna : ecco - finalmente - la Modalità notte per la fotocamera : Samsung ha dato il via al rilascio di un aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 9 che porta con sé alcune novità che riguardano il comparto fotografico L'articolo Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna: ecco, finalmente, la Modalità notte per la fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Sbarca la Night Mode sul Samsung Galaxy Note 9 : corposo l’aggiornamento di giugno : Spuntano ancora una volta indicazioni davvero interessanti per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy Note 9 in questi mesi, considerando il fatto che l'aggiornamento di giugno pare destinato a regalarci più sorprese di quante ci si potesse aspettare. Secondo le informazioni raccolte questo lunedì, a differenza di quanto emerso con l'upgrade di maggio, potremo imbatterci in una funzione destinata a fare la differenza per ...

Manuale Samsung Galaxy Tab S5e Guida uso Tab : Manuale d’uso Samsung Galaxy Tab S5e PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy Tab S5e.

Samsung Galaxy XCover 4s : prezzo - scheda tecnica e caratteristiche : Samsung Galaxy XCover 4s: prezzo, scheda tecnica e caratteristiche Uno smartphone per resistere agli standard di sicurezza militari e, tra le tante cose, all’acqua, grazie alla sua impermeabilità. Questo è il nuovo XCover 4S, lo smartphone della Samsung. Un cellulare adatto a chi, in un modo o nell’altro, riesce sempre nell’intento di distruggere il proprio dispositivo mobile. Non eccelse le sue qualità, sia dal punto di ...

Samsung Galaxy Note 10 : uscita in Italia - prezzo e caratteristiche : Samsung Galaxy Note 10: uscita in Italia, prezzo e caratteristiche I mesi di agosto e settembre si avvicinano, monta così l’idea dell’imminente uscita dei nuovi top di gamma dei principali produttori di smartphone. Uno di questi produttori è senz’altro la Samsung, la quale si appresta a lanciare il Note 10. Il Samsung Note 9 è stato al vertice delle classifiche per un bel po’, anche dopo l’uscita di S10 e S10 ...

Solo chimere gli smartphone pieghevoli : Huawei Mate X a settembre come Samsung Galaxy Fold? : Possiamo definirla davvero un'occasione mancata quella degli smartphone pieghevoli in questo 2019. Nelle scorse ore è giunta l'ufficialità del ritardo dell'uscita del Huawei Mate X che non sarà pronto per la usa commercializzazione prima di settembre. Allo stesso tempo, la controparte Samsung Galaxy Fold che doveva essere messa in vendita nel mese di luglio subirà probabilmente un posticipo. Tanta incertezza dunque ruota intorno a quella che ...

Samsung non ha fatto progressi : Galaxy Fold potrebbe arrivare dopo la gamma Galaxy Note 10 : Stando a quanto riportato da The Korea Herold, pare che al momento non ci siano programmi per un nuovo evento di lancio del Samsung Galaxy Fold L'articolo Samsung non ha fatto progressi: Galaxy Fold potrebbe arrivare dopo la gamma Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 5G ha fatto registrare vendite “travolgenti” - secondo Samsung : Un dirigente di Samsung ha fatto intendere nel corso di un'intervista che il Samsung Galaxy S10 5G ha fatto registrare vendite più elevate rispetto alle previsioni L'articolo Samsung Galaxy S10 5G ha fatto registrare vendite “travolgenti”, secondo Samsung proviene da TuttoAndroid.

Problemi diversi - ritardi simili : il lancio di Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X è ancora lontano : La vicenda che ha coinvolto il Samsung Galaxy Fold ha creato un po' di confusione tra i piani dirigenziali di Seul poi riflessa sulla comunicazione L'articolo Problemi diversi, ritardi simili: il lancio di Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X è ancora lontano proviene da TuttoAndroid.

Diversissimo il Samsung Galaxy S11 da S10 : foto render 3D e brevetti : Completamente diverso dal Galaxy S10 potrebbe essere il Samsung Galaxy S11, almeno stando agli ultimi brevetti depositati. Alla presentazione del prossimo top di gamma mancano ancora tanti mesi, quindi non è il caso di prendere per oro colato quanto stiamo per approfondire, che resta comunque indicativo di quel che potrebbe succedere. C'è un brevetto registrato presso la 'World Intellectual Property Organization' verso la fine del 2018 che ci ...

Salta anche luglio per l’uscita Samsung Galaxy Fold? Le ultime : Ci eravamo ormai proiettati a luglio come mese del debutto commerciale del Samsung Galaxy Fold: il dispositivo sarebbe dovuto essere disponibile dal 26 aprile, salvo poi accumulare un certo ritardo per l'insorgenza di un problema al display. Il capo della divisione mobile aveva dichiarato lo scorso mese che la data di uscita definitiva del prodotto sarebbe stata comunicata molto presto. Per la fine di giugno si pensava di assistere ad un ...

Samsung Galaxy S11 avrà uno strano design a saponetta : (Foto: LetsGoDigital) L’uscita di Samsung Galaxy S11 è ancora lontana visto che verosimilmente il nuovo top di gamma vedrà la luce nella primavera del 2020, ma il lavoro di sviluppo è a pieno regime e qualcosa inizia a mostrarsi. Sono sopraggiunte alcune succose anticipazioni così come rendering che raccontano come potrebbe apparire la nuova ammiraglia coreana. Se saranno confermate queste voci allora ci troveremmo di fronte a ...

Samsung annuncia un nuovo colore per Galaxy S10 e S10+ - in Cina : Attualmente gli smartphone Samsung Galaxy S10 e S10+ sono disponibili nei colori nero, bianco giada, verde vetro, nero ceramica e bianco ceramico, tuttavia Samsung annuncia una nuova opzione di colore in Cina. Il post Weibo di Samsung viene tradotto in "Fumo blu, nuovo colore in arrivo!" e potrebbe far pensare a una variante brillante e riflettente come il modello prisma blu presente in molti mercati occidentali. L'articolo Samsung annuncia un ...