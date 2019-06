Megadeth | Dave Mustaine ha un tumore alla gola

Blastingnews

(Di martedì 18 giugno 2019) Bruttissima notizia nel mondo della musica metal: il cantante e chitarrista statunitense, autore e frontman dei, ha annunciato, tramite i social network di avere un cancro. Ha aggiunto inoltre che, per questo motivo, il gruppo ha dovuto cancellare tutti gli appuntamenti dal vivo in programma nell'anno in corso. L'annuncio schock Brutta tein casa: il frontman della bandha annunciato di avere unche lo costringerà a stare lontano dai palchi per tutto quest'anno con conseguente cancellazione delle date in programma.ha comunque cercato di rassicurare tutti i suoi fan, aggiungendo di aver già cominciato a seguire la terapia, e dichiara che si stratta di un trattamento che portacura completa nel 90% dei casi. Il messaggio, firmato dallo stesso, è stato pubblicato sulla pagina Facebook dei ...

