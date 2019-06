Hot Wheels | le macchinine diventano smart

wired

(Di martedì 18 giugno 2019) Fonte: hot.mattel.com Anche i giochi di un tempo vengono influenzati dalle innovazioni tecnologiche di ultima generazione e chi avrebbe mai pensato che i tradizionali modellini delle automobili potessero diventaree in grado di sincronizzarsi con i dispositivi iOS e Android? Oggi tutto questo è possibile e per la gioia degli appassionati di modellismo e in particolare per i collezionisti delleHot, Mattel – azienda statunitense tra le più importanti al mondo nel settore dei giocattoli – ha pensato di lanciare sul mercato Hotid. È stato sufficiente installare un tag Nfc sui modellini per consentire a tutti i fan di archiviare la propria collezione in un garage virtuale che prende luogo nell’app ufficiale già disponibile per iPhone e iPad, ma che da Luglio potrebbe arrivare anche nei dispositivi Android. Grazie a questo chip ...

