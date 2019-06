G20 | cosa serve all’Italia per contare di più tra i grandi paesi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Quale sarà il ruolo dell’Italia nel G20 di fine giugno in Giappone? In base all’esperienza, per ottenere risultati abbiamo bisogno di una buona immagine del nostro paese nel mondo e un presidente del Consiglio autorevole. E ciun alleato potente. di Greta Ardito e Mariasole Lisciandro (Fonte: lavoce.info) Il percorso del G20 È la prima volta che il Giappone detiene la presidenza del Gruppo dei 20 (G20), il forum internazionale che riunisce leader, ministri delle finanze e governatori delle banche centrali di 19, oltre all’Unione europea. Nel complesso il G20 rappresenta più dell’80 per cento del Pil e del commercio mondiale, e due terzi della popolazione del pianeta. Figura 1 – Pil e popolazione del G20 G7, G20 Infogram Dalla sua nascita la rilevanza del forum è stata mutevole e a tutt’oggi non è sempre chiaro quale sia il suo peso nello scacchiere internazionale. La ...

