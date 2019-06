Franco Zeffirelli | a Firenze l' ultimo saluto in Duomo

Funerali Franco Zeffirelli oggi a Firenze/ Alle 11 : 00 presso Santa Maria del Fiore : I Funerali di Franco Zeffirelli si terranno oggi a Firenze dAlle ore 11:00 presso la cattedrale di Santa Maria del Fiore: tutti i dettagli

OLIVIA HUSSEY/ L'amata Giulietta di Franco Zeffirelli : 'Volevamo tutti compiacerlo' : OLIVIA HUSSEY, celebre protagonista del film Romeo e Giulietta Ricorda Franco Zeffirelli e il suo ruolo sul set del celebre film.

PIPPO E LUCIANO - FIGLI ADOTTIVI Franco ZEFFIRELLI/ "È stato un padre vero - speciale" : PIPPO e LUCIANO sono i due FIGLI ADOTTIVI di FRANCO ZEFFIRELLI: ecco cosa diceva di loro alcuni fa, 'cresciuti' con amore dopo i 30 anni.

Addio a Franco Zeffirelli - l'omaggio continua su Rai 5 : Dopo gli omaggi nel giorno della scomparsa, arriva il saluto nel giorno dei funerali. Ci pensa Rai 5 a ricordare il maestro Zeffirelli con un'intera serata nel segno delle opere liriche da lui dirette. L'appuntamento è per martedì 18 giugno quando andranno in onda dalle 21.15 tre delle sue opere, ovvero Aida, Madama Butterfly e La Bohème.prosegui la letturaAddio a Franco Zeffirelli, l'omaggio continua su Rai 5 pubblicato su TVBlog.it 17 ...

Firenze e gli amici - l’ultimo saluto a Franco Zeffirelli : Franco ZeffirelliFranco ZeffirelliFranco ZeffirelliFranco ZeffirelliFranco ZeffirelliFranco ZeffirelliFranco ZeffirelliFranco ZeffirelliFranco ZeffirelliFranco ZeffirelliFranco Zeffirelli«L’ho sempre visto come un uomo di una generosità incalcolabile. Chiunque avesse bisogno di aiuto in qualunque senso sapeva che lì c’era una porta aperta. In tutto questo con un atteggiamento beffardo, tranchant, stizzoso, che non sapeva rinunciare ...

Franco Zeffirelli/ Il ricordo di chi lo ha conosciuto veramente : Franco Zeffirelli stasera verrà ricordato durante la nuova puntata di Techetechetè, ecco alcune dichiarazioni di coloro che hanno potuto lavorare con lui.

Morto Franco Zeffirelli : funerali martedì nel Duomo di Firenze - domani camera ardente : Firenze si prepara ad accogliere a braccia aperte per l’ultimo saluto il regista Franco Zeffirelli, scomparso ieri mattina all’età di 96 anni. Il feretro sarà esposto domani, lunedì 17 giugno, dalle 11 alle 23 nella camera ardente allestita nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze. Le esequie si svolgeranno martedì 18 giugno alle ore 11 nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, a Firenze. La cerimonia funebre sarà officiata ...

Franco ZEFFIRELLI/ L'arte che l'ha fatto amare presente in ogni angolo della vita : FRANCO ZEFFIRELLI è morto. Il suo amore per arte e cultura, gradito più all'estero che in Italia, era presente in ogni angolo della sua vita

Franco Zeffirelli era discendente di Leonardo Da Vinci : lo scoprì nel 2016 : Tre anni fa, il grande maestro Franco Zeffirelli, ebbe la certezza di essere tra i trentacinque successori di ancora vita in del famoso Leonardo da Vinci. Questo è ciò che risulta da uno studio, cominciato nel '73 e presentato dai ricercatori Agnese Sabato e Alessandro Vezzosi, promotori del Museo Ideale di Leonardo Da Vinci. L'obiettivo dello studio era ricomporre la discendenza di Leonardo, i luoghi di vita e di seppellimento dei suoi avi e ...

Franco Zeffirelli - il signore delle immagini alfiere appassionato della Bellezza italiana : Un travolgente gusto per la vita, un’infuocata vena polemica, un’irruenza innata, di modi e di pensieri, e un’innegabile eleganza, anche quando inveiva. Franco Zeffirelli è scomparso ieri a 96 anni, nella sua villa romana sull’Appia Antica. Era nato a Firenze il 12 febbraio del 1923, figlio illegittimo di Ottorino Corsi, commerciante di stoffe orig...

L’addio di Franco Zeffirelli nel giorno della nascita di Alberto Sordi : Uno scherzo del destino per due grandezze dello spettacolo italiano È giunta questa mattina la triste notizia della morte di Franco Zeffirelli. Il regista fiorentino è deceduto a Roma all’età di 96 anni dopo una brutta malattia. Con oltre 60 anni di lavoro, la passione per Shakspeare e la guida di ...

Franco Zeffirelli è morto/ Camera ardente a Firenze - Mattarella : 'Lascia grande vuoto' : Franco Zeffirelli è morto, si è spento all'età di 96 anni nella sua casa di Roma. Il ricordo dei figli adottivi Pippo e Luciano.