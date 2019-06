Infortunio Vecino | tegola Uruguay | si ferma il calciatore dell’Inter | i tempi di recupero

Udinese-Inter - Vecino salta il match della Dacia Arena : Infortunio muscolare per il giocatore uruguaiano : Il club nerazzurro ha reso noto che il centrocampista uruguaiano salterà la sfida con l’Udinese per una contrattura al retto femorale della coscia destra Niente Udinese-Inter per Matias Vecino, il centrocampista uruguaiano ha accusato un problema muscolare che non gli consentirà di scendere in campo alla Dacia Arena. A comunicarlo è il club nerazzurro con una nota su Twitter: “Vecino non farà parte della lista dei convocati di ...