Eliminiamo i sensi di colpa Emma promette che tornerà in forma

ilgiornale

(Di domenica 16 giugno 2019) Serena GranatoMarrone ha mantenuto la sua promessa: la cantante comincia ad allenarsi per tornare inin vista dell'estate 2019 La cantante e vincitrice di "Amici di Maria De Filippi",Marrone, è intenta a tornare al top dellafisica, o almeno questo è quanto trapela da alcune storie da lei condivise su Instagram. “Ho già puntato la sveglia. Domani vado a correre- aveva promesso sabato ai suoi follower l'artista, ora impegnata nel ruolo di attrice per il nuovo film di Gabriele Muccino, 'I migliori anni'-Sudare idifa bene. Non fa dimagrire, l’ho capito, ma fa bene. E a me questo importa”.Marrone pronta a correre, per l'estate 2019 Proprio stamane,Brown ha avuto la forza di volontà di svegliarsi di buon'ora al mattino per andare a correre, al fine di eliminare idinati nella serata di sabato 15 giugno. “Eccomi, caffè ...