David Gilmour dei Pink Floyd mette all’asta 120 chitarre

David Gilmour ricorda quando da ragazzo voleva una Fender : 'Non potevo permettermela' : David Gilmour ha pubblicato su Youtube un podcast in cui racconta la sua passione per le chitarre, in particolare per la sua preferita, la Fender Black Strat. Nel primo dei tre podcast che verranno pubblicati nel mese di giugno, lo storico chitarrista dei Pink Floyd ha ricordato quand'era un ragazzo e, come tanti giovani, ammirava i vari strumenti esposti, non potendo comprarne nessuno. Le parole di Gilmour C'è stato un tempo in cui anche David ...