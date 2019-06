TIM aggiorna le offerte operator attack e la procedura di sostituzione SIM

New York - elicottero si schianta su un grattacielo : si temono vitTIMe [AGGIORNAMENTI LIVE] : Un elicottero, per cause imprecisate, si è schiantato su un palazzo nel centro di Manhattan, tra la 51esima e la Settima avenue. La zona è stata chiusa al traffico. Secondo le prime informazioni, l’elicottero si sarebbe schiantato sul tetto dell’edificio e dall’incidente si sarebbe scatenato un incendio. Il grattacielo contro cui si e’ schiantato l’elicottero e’ al 787 Seventh Avenue, sulla 51ma strada. ...

Fifa 19 : la lista completa degli obiettivi setTIManali sempre aggiornata! 3 TOTS e 3 FUT Swap disponibili! : Introdotti per la prima volta nella scorsa stagione gli obiettivi settimanali di Fifa 19 permettono di ottenere in maniera piuttosto semplice premi come pacchetti e card speciali. A differenza degli obiettivi giornalieri che sono diversi da utente ad utente, quelli settimanali sono invece comuni (al netto di alcune piccole differenze) per tutti. In questo articolo, […] L'articolo Fifa 19: la lista completa degli obiettivi settimanali ...

Redmi K20 Pro ottiene il Face Unlock con l’ulTIMo aggiornamento della MIUI 10 : Un aggiornamento alla versione MIUI 10.3.8.0 stabile porta il supporto di Face Unlock per Redmi K20 Pro presentato la scorsa settimana, tuttavia Redmi avverte che questa funzione non è sicura come il PIN, la Password o il percorso di sblocco. Il firmware include anche tre stili di orologio personalizzabili per la schermata di blocco e l'ordinamento di elenchi Wi-Fi in base alla potenza del segnale su Redmi K20 Pro. L'articolo Redmi K20 Pro ...

WWE ulTIMe notizie - curiosità e aggiornamenti da RAW - Smackdown ed NXT : tutto pronto per la 25esima edizione di Take Over : NXT Take Over XXV, CARD PAZZESCA – A bridgeport nel Connecticut si scriverà la storia. Sarà infatti il 25esimo ppv targato NXT e come sempre quanto si legge la parola Take Over si sa che gli incontri previsti non deluderanno, tanto che spesso il rating di questi show a livello di qualità del lottato superano anche quelli dei ppv dei due brand maggiori. Avremo Matt Riddle contro Rodney Strong in un single match fra due tipi di wrestler ...

Super Smash Bros. UlTIMate si aggiorna con il supporto a Nintendo Labo VR : Nintendo ha pubbicato l'aggiornamento alla versione 3.1.0 per Super Smash Bros. Ultimate, che aggiunge la compatibilità con il Kit di realtà virtuale Nintendo Labo Toy-Con 04.Il kit di Nintendo Labo è compatibile con battaglie a tempo e offline e consente ai giocatori di godersi il combattimento in prima persona contro la CPU dando così la libertà di guardarsi intorno e godersi la vista.L'aggiornamento aggiunge anche una nuova feature per quanto ...

Xiaomi Mi Band 3 riceve i TIMer con l’aggiornamento di Mi Fit : La versione 4.0.2 di Mi Fit introduce la possibilità di impostare timer su Xiaomi Mi Band 3, spostando anche il cronometro un un menu separato. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 riceve i timer con l’aggiornamento di Mi Fit proviene da TuttoAndroid.

Samsung ritira l’ulTIMo aggiornamento per i Galaxy S10 a causa dei numerosi bug : Samsung ha deciso di fare un passo indietro, ritirando un firmware evidentemente nato e controllato male prima di essere spedito via OTA L'articolo Samsung ritira l’ultimo aggiornamento per i Galaxy S10 a causa dei numerosi bug proviene da TuttoAndroid.

Gran Turismo Sport si aggiorna questa setTIMana con un nuovo circuito : Gran Turismo Sport si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento, che tra le altre cose introdurrà nel gioco un nuovo circuito. La notizia è stata diffusa direttamente dal creatore della serie Kazunori Yamauchi, tramite un Tweet.L'aggiornamento sarà disponibile da giovedì 30 maggio e grazie al Tweet possiamo presumere che il nuovo tracciato introdotto sarà il famigerato Goodwood Circuit. Si tratta di tracciato realmente esistente nel Regno Unito, ...

UlTIMissimo concept di maggio per iOS 13 coi punti di forza dell’aggiornamento : Si torna a parlare anche oggi 27 maggio di iOS 13, il nuovo aggiornamento di Apple che verrà svelato al pubblico nel corso delle prossime settimane, prima dell'esordio ufficiale in programma a settembre insieme al lancio dei nuovi modelli iPhone. Dopo le ultime notizie condivise coi nostri lettori pochi giorni fa sul nostro sito, stamane è emerso in Rete un ulteriore concept sul sistema operativo di Apple, con cui possiamo farci un'idea più ...

Violento terremoto in Peru' : ulTIMi aggiornamenti : Come vi abbiamo raccontato in vari articoli oggi, un violentissimo terremoto ha colpito il Perù. Il sisma, magnitudo 8, ha avuto epicentro nell'area della Foresta Amazzonica, nel Perù...

WWE ulTIMe notizie - curiosità e aggiornamenti da RAW - Smackdown ed NXT : a Super Show-Down ci sarà un dream mach inedito : FIRST TIME EVER – Il terzo pay pay view in terra araba si sta avvicinando. Il 7 giugno allo stadio Internazionale di Jeddah andrà in scena Super Show-Down con una card come al solito ricca di main eventer. I match già annunciati sono tutti a 5 stelle ma è ovvio che l’attesa è tutta per Undertaker contro Goldberg, match mai svolto nella storia della WWE e che attrae grandissimo interesse mediatico. Se i due avranno nelle corde 10/15 ...

Concorso Regione Campania - gli ulTIMi aggiornamenti sul bando : Passaggi decisivi per il bando del Concorso Regione Campania: il 2 maggio c’è stata la discussione alla Direzione Generale della Funzione Pubblica a Roma e il 6 maggio l’incontro a Napoli con Giulia Bongiorno per definire gli ultimi aspetti del bando. Il bando sarà pubblicato entro fine giugno, la procedura di selezione inizierà tra agosto e ottobre con la prova preliminare e tra novembre e dicembre le prove scritte. L’inizio ...

Infortunio Semedo - gli ulTIMi aggiornamenti sul calciatore : Un colpo alla testa gli ha provocato una commozione cerebrale nella gara di ieri in casa dell’Eibar e valevole per la 38^ ed ultima giornata di Liga spagnola. Per il difensore del Barcellona, Nelson Semedo, il successivo trasporto in ospedale per accertamenti. Questa mattina il calciatore portoghese ha lasciato la struttura e, dopo essersi sottoposto agli esami strumentali di rito, dovrà rimanere sotto osservazione. In dubbio, ...

L’autopilot Tesla limitato in Europa dall’ulTIMo aggiornamento : Tesla Autopilot – (Foto: Tesla) L’aggiornamento delL’autopilot di Tesla sopraggiunto con il firmware 19.16 e relativo ai modelli Tesla Model S e Tesla Model X è ufficiale e riguarda anche l’Italia. Le novità sono evidenti, ma non sono in positivo visto che vanno a limitare determinate funzionalità seguendo le richieste delle normative del Vecchio Continente, nonostante il sistema fosse già stato omologato. L’aggiornamento che ...