L' Inps assume | mille posti in più per il reddito di cittadinanza e slittano

Inps - il presidente 'Assumeremo 6 mila persone'/ Obiettivo fissato per il 2020 : Inps , il presidente Pasquale Tridico ha annunciato l'assunzione di 6 mila nuove persone presso l'istituto, per fronteggiare i nuovi carichi di lavoro

L’Inps assume 4.728 lavoratori e l’organico cresce di 2.290 : Entro l’anno il personale in servizio alL’Inps dovrebbe crescere di 2.290 addetti, al netto dei pensionamenti e delle nuove assunzioni, passando dai 25.823 di fine 2018 a 28.113, per una spesa che sale da 620,7 milioni a 682,5, in crescita di circa 62 milioni di euro. Le nuove entrate, in particolare, dovrebbero essere 4.728, a fronte di 2.438 cessazioni...