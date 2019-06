James Bond | la Aston Martin DB5 va all' asta

gqitalia

(Di venerdì 14 giugno 2019) Va all'il 15 agosto, a Monterey, in California, la leggendariaDB5 di, quella del 1965. Per i collezionisti è un'occasione da non perdere, essendo un modello identico ai due commissionati dalla regia di Goldfinger, il terzo film della saga. A vendere quella che è stata definita l'auto «più famosa del mondo» è la casa RM Sotheby’s, specializzata nella vendita di vetture d’epoca nel corso dell’evento denominato An Evening with, in una speciale sessione single-marque. Un gioiello da 6 milioni di dollari L’esemplare messo all’, il cui valore è stimato tra 4 e 6 milioni di dollari, pur non essendo mai apparso nelle scene dei film in cui la DB5 è stata protagonista, è uno dei modelli commissionati al fabbricante dalla Eon Productions ed è attrezzato ...

