Euro 2020 | asse Raggi-Fico per avere il commissario

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Quarta vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : una grande Italia non basta - la Russia passa per 30-23 : Non basta una prestazione sopra le righe alla Nazionale Italiana di Pallamano maschile, che nella cornice del PalaYamamay di Busto Arsizio cede 30-23 alla Russia nella quinta giornata delle Qualificazioni agli Europei 2020, restando al terzo posto del gruppo 7. Avvio di gara con molti errori, ma nel segno degli azzurri, che sbloccano il punteggio dai sette metri con Martin Sonnenrer, tenendo il vantaggio fino al 14′, quando i russi passano ...

Risultati qualificazioni Europei 2020/ Azzurri sotto a Torino - diretta gol live : Risultati qualificazioni Europei 2020: classifiche dei gironi, diretta gol live delle partite in programma oggi, martedì 11 giugno, Italia compresa,.

Calcio - Europei Under21 2019 : i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Possibile spareggio se l’Inghilterra sarà in semifinale : Gli Europei Under 21 di Calcio 2019 andranno in scena in Italia dal 16 al 30 giugno, le migliori 12 squadre del Vecchio Continente si sono qualificate all’appuntamento e si daranno battaglia per la conquista del prestigioso trofeo. Si preannunciano due settimane di grande spettacolo con partite molto avvincenti e combattute, ne vedremo delle belle tra Emilia-Romagna e Friuli-Venezia-Giulia cioè le Regioni designate a ospitare la ...

Europei 2020 - Polonia-Israele finisce 4 a 0 e la Federcalcio di Varsavia esulta su Facebook : “È un pogrom” : Segnano 4 gol alla Nazionale di calcio di Israele ed esultano su Facebook : è “un pogrom”. La frase diffusa via social dalla Federcalcio polacca, che ha usato un termine che si rifà alle persecuzioni contro gli ebrei nell’Europa dell’Est, ha scatenato le proteste del Centro Wiesenthal di Gerusalemme che ha definito il comportamento “semplicemente vergognoso, inaccettabile” e le accuse di antisemitismo. La frase ...

Euro 2020 - biglietti in vendita : 300 mila richieste in un’ora : EURO 2020 biglietti – E’ cominciata oggi la vendita dei biglietti per UEFA EURO 2020. Si è registrato un interesse straordinario con oltre 300.000 richieste di biglietti da 109 paesi diversi nella prima ora. I tifosi possono richiedere i tagliandi fino al 12 luglio 2019. Tutti i biglietti saranno venduti esclusivamente online tramite un unico […] L'articolo EURO 2020, biglietti in vendita: 300 mila richieste in un’ora è stato realizzato da ...

Qualificazioni Euro 2020 - vincono bene Francia e Germania : Goleada della Germania, nel suo girone di qualificazione a Euro 2020: Reus e Gnabry, con una doppietta a testa, hanno dato forma all'8-0 con cui i tedeschi hanno sconfitto l'Estonia. Le altre reti, per la nazionale di Loew, sono arrivate da Goretzka, Gundogan, Werner e Sanè. Nel girone la Germania ha ora 9 punti, tre meno dell'Irlanda del Nod. Vittoria rotonda anche per la Francia, contro la fragile Andorra. I campioni del mondo si sono ...

Euro 2020 : Nazionale. Italia-Bosnia 2-1 - decide Verratti : L'Italia vince in rimonta e fa un altro passo verso Euro 2020: quarta partita e quarto successo per gli azzurri nel girone J di qualificazione

Euro 2020. Italia è sempre nel top Mondiale : Super Italia. La Nazionale del Mancio batte 2-1 la Bosnia in una partita di qualificazione a Euro 2020. I gol

Qualificazioni Euro 2020 : l'Italia vince 2-1 sulla Bosnia e rafforza il primato nel girone : Nella quarta gara del girone di qualificazione ad Euro 2020, giocata a Torino, l’Italia di Roberto Mancini vince contro la Bosnia-Erzegovina imponendosi in rimonta per 2-1. Un successo che fa fare un passo importante verso la qualificazione agli Europei per gli azzurri. Italia-Bosnia Erzegovina: scontro tra colossi La Bosnia di Edin Dzeko e Miralem Pjanic sfidava l'Italia allo Juventus Stadium di Torino per tentare di avvicinarla nella ...

L’Italia ribalta anche la Bosnia - Euro 2020 e’ vicino : L'Italia batte in rimonta per 2-1 la Bosnia nel torneo di qualificazione per Euro 2020 e rimane a punteggio pieno. E' prima del suo girone con 12 punti in 4 incontri e compie un grosso passanti avanti verso la qualificazione. Non c'e' tre senza quattro. L'Italia batte anche la Bosnia (2-1) e centra la quarta vittoria consecutiva in quest'inizio di cammino verso Euro 2020. All'Allianz Stadium di Torino, Dzeko porta avanti i Bosniaci nel primo ...

Qualificazioni Euro 2020 – La situazione del girone dell’Italia - la Finlandia a caccia degli azzurri : La Nazionale di Mancini comanda il Gruppo J a punteggio pieno dopo quattro giornata, dietro gli azzurri c’è la Finlandia L’Italia stende la Bosnia all’Allianz Stadium e prosegue la sua marcia in testa al Gruppo J delle Qualificazioni ad Euro 2020, in programma esattamente tra un anno. Gli azzurri superano Dzeko e compagni con il punteggio di 2-1, ricacciandoli al penultimo posto in classifica a meno otto. In seconda ...