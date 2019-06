Polizia uccide un afroamericano a Memphis | scontri in città

huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) Brandon Webber, 20ennesul quale pesavano diversi mandati di cattura, sarebbe stato ucciso a Frayser, zona nord di, mentre provava a scappare dallache ha esploso contro il giovane 20 colpi di arma da fuoco. La notizia ha scatenato le proteste degli abitanti del luogo. La manifestazione per la morte del ragazzo era partita in maniera pacifica, trasformandosi poi in guerriglia urbana e il bilancio degliè di almeno 24 feriti tra gli agenti e tre persone arrestate tra i manifestanti.

