Concorso Scuola Secondaria 2019 | tutte le informazioni per partecipare Nuove possibilità

Scuola - sanatoria per i prof non abilitati : pronto Concorso straordinario per 55mila : La sanatoria per docenti non abilitati si farà. Annunciata dal ministro Marco Bussetti a due giorni dalle Europee, è già praticamente pronta: potranno accedervi i professori con almeno 36 mesi di servizio, circa 55mila in tutta Italia. Quasi la metà (cioè 24mila) saranno anche assunti, gli altri invece riceveranno il titolo di abilitazione con cui poter fare supplenze e partecipare al prossimo concorso ordinario. ...

Concorso istruttore direttivo scuola - assistente sociale e archivista : scadenza 8 luglio : In queste settimane ci sono nuove opportunità lavorative per la professione di istruttore direttivo servizio scuola e cultura, assistente sociale e archivista. I bandi sono stati emanati dall'Unione Val d'Enza (istruttore scolastico), dal Consorzio sociale Valle dell'Irno S6 (assistente sociale) e dal Comune di Ferrara (archivista). Avviso istruttore direttivo servizio scuola e cultura L'Unione Val d'Enza ha indetto un avviso per il conferimento ...

Scuola - precariato e PAS ultime notizie : Bussetti conferma ‘nuovi bandi di Concorso in estate’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha confermato al quotidiano ‘Il Mattino’, l’imminente arrivo dei bandi di concorso ordinario riguardante la Scuola dell’infanzia e primaria e quello relativo alla Scuola secondaria di primo e secondo grado. Bussetti: ‘bandi di concorso in arrivo quest’estate’ Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha ricordato come il Governo abbia inaugurato ...

Scuola nel caos - Tar pronto ad annullare la prova scritta del Concorso presidi : Il concorso dei presidi potrebbe saltare. La notizia, riportata dal portale del quotidiano ‘Repubblica’, rischia di rendere ancora più caotico l’avvio del prossimo anno scolastico. Il prossimo 2 luglio, infatti, il Tar del Lazio sarà chiamato a decidere se annullare o meno la prova scritta. Nel caso in cui la prova dovesse essere annullata, il concorso sarebbe da rifare: un vero e proprio schiaffo al ministro ...

“Destinazione futuro” : il Concorso che porta la scuola e le idee degli studenti nello Spazio : Una delle maggiori società al mondo nell’aeroSpazio, ma anche della difesa e sicurezza, la Leonardo apre le porte dello stabilimento di Grottaglie in Puglia – azienda che produce la fusoliera in fibra di carbonio del Boeing 787 – a una delle 11 classi che partecipano al concorso “Destinazione futuro” promosso dal Distretto tecnologico aerospaziale (Dta). La manifestazione ha lo scopo di avvicinare i ragazzi allo studio delle ...

Concorso Scuola e Pas - proposta ufficiale dei sindacati : accesso anche ai docenti di ruolo : Nel 2019 ci sarà una doppia possibilità, per i docenti e gli aspiranti tali, di stabilizzare la propria posizione all’interno del mondo scolastico. In primis sarà avviato il Pas (percorso abilitativo speciale) per i docenti con 36 mesi di servizio alle spalle che potranno accedere al ruolo, dopo aver superato l’anno di prova presso un istituto scolastico. Molto probabilmente, come dichiarato oggi dal senatore Pittoni, il primo scaglione di ...

Concorso ordinario Infanzia e Primaria : i programmi concorsuali per la scuola Primaria : Lo scorso 7 maggio assieme al decreto contenente le indicazioni ufficiali sul Concorso ordinario Infanzia e Primaria, sono stati pubblicati gli allegati di riferimento sui titoli ammessi e i programmi concorsuali. Per ogni ordine di scuola e ruolo sono indicati i requisiti da possedere per intraprendere la professione di insegnante. In questo articolo, riportiamo le indicazioni contenute nell’allegato A sui programmi concorsuali per la ...

Concorso Scuola - al via il Pas : subito la cattedra ai docenti con più titoli e servizio : Nei giorni scorsi il Ministro dell’Istruzione e della Ricerca, Marco Bussetti, ha accettato la proposta dei sindacati di attivare il percorso abilitativo speciale per i docenti (PAS). Sicuramente si tratta di un passo importante da parte del Miur che, in questo modo, dimostra di avere l’intenzione di contrastare il problema del precariato all’interno del mondo scolastico. Infatti tantissimi docenti con esperienza pluriennale di insegnamento ...

Scuola - Concorso DSGA ultime notizie : elenco ufficiale sedi - istruzioni e video procedura : In merito al prossimo Concorso DSGA, il Ministero dell’Istruzione ha provveduto alla pubblicazione, sul proprio portale, dell’elenco delle sedi e l’assegnazione dei candidati per le prove preselettive: ubicazioni ed abbinamenti dei candidati alle sedi/aule di svolgimento delle prove preselettive con le eventuali turnazioni per ogni USR. Concorso DSGA: pubblicato elenco sedi ed assegnazioni candidate prove preselettive L’elenco in ...

Concorso Scuola - ok al Pas : servizio potrebbe essere valido anche nella paritaria : Nei giorni scorsi il Ministro Bussetti ha accettato la proposta dei sindacati riguardante il Pas (Percorso abilitativo speciale). L'obiettivo è quello di ridurre il precariato all'interno del mondo scolastico, facilitando il percorso dei docenti che da anni svolgono questo lavoro ma non sono ancora riusciti ad ottenere una cattedra. Ma chi potrà accedere al Pas? Questo percorso sarà aperto ai docenti con almeno tre anni di servizio, uno dei ...

Concorso Scuola : in arrivo il bando per la primaria - via libera al Pas per la secondaria : Soltanto la scorsa settimana i sindacati legati al mondo scolastico avevano inoltrato al Ministro dell'Istruzione una proposta riguardo alla formazione ed al reclutamento degli insegnanti con tre anni di servizio (36 mesi). Ebbene il Ministro Bussetti ha risposto positivamente e ha deciso - dunque - di concedere il lascia passare per il Pas, e cioè il percorso abilitante straordinario riservato ai docenti con tre annualità di lavoro. Tale ...

Concorso Scuola - ok del ministero : arriva il bando di assunzione per 17mila maestre dal 2020 : Con il via libera del ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, è in arrivo il bando per l'assunzione di 17mila nuovi maestri e maestre della scuola primaria e d'infanzia. Inoltre la stessa ministra ha autorizzato anche i nuovi contratti dei presidi, con un aumento di stipendio di 160 euro al mese.

Scuola - Concorso riservato infanzia primaria non è una sanatoria : Il concorso riservato ai diplomati magistrali in possesso di un servizio di 24 mesi negli ultimi 8 anni è ancora al centro dell’attenzione della stampa nazionale. In un articolo pubblicato da Repubblica, l’antifona si capisce già dal titolo: Scuola, ecco il concorso-sanatoria. Nel cappello di presentazione appare già un madornale errore quando si allude alla possibilità di trasferimento della provincia. I diplomati magistrali, si sa, ...

Scuola - precariato ultime notizie : pressing per PAS e Concorso docenti con 36 mesi : Non si è parlato solo di contratto nell’incontro tenutosi lunedì scorso al Miur tra il governo e i sindacati, ma anche di reclutamento: in una nota congiunta, le sigle sindacali che hanno sottoscritto l’intesa dello scorso 24 aprile hanno sottolineato come si è parlato anche dei molti precari della Scuola con più di 3 anni di servizio, compresi i facenti funzione di DSGA. Pas e concorso docenti con 36 mesi di servizio: il Miur prende ...