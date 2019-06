Wasteland 3 debutta all’E3 2019 con un Trailer

gamerbrain

(Di mercoledì 12 giugno 2019) inXile Entertainment, lo studio guidato dal fondatore di Interplay e dal co-creatore di, Brian Fargo, e Deep Silver sono lieti di annunciare che3 arriverà nella primavera del 2020 su Xbox One, Xbox Game Pass, Playstation 4, Windows, Mac e Linux. La serie leggendaria, che ha aperto la strada al genere post-apocalittico nei videogiochi, restituisce ai giocatori il ruolo di Desert Ranger, uomini di legge in un mondo post-nucleare che lavorano per ricostruire la civiltà dalle ceneri. Il caldo secco e polveroso del sud-ovest americano viene sostituito da un Colorado perennemente ghiacciato e3 offre una serie di nuove ed agghiaccianti località in cui i Ranger riceveranno un’accoglienza ancora più fredda dalla gente del posto. Oltre alle scelte, alle conseguenze narrative e al combattimento tattico a turni per cui la serie ...