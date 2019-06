Niente più sincronizzazione tra Google Foto e Drive da luglio | Big G ha deciso

Non solo tachimetro in Google Maps : Niente più furbate dei tassisti : Sono davvero tante le novità di cui si sta arricchendo Google Maps nell'ultimo periodo: in questa guida di approfondimento vi abbiamo parlato come abilitare subito il tachimetro (visione della velocità di percorrenza in tempo reale a bordo del veicolo su cui ci si trova), mentre in quest'altro articolo dell'introduzione degli autovelox fissi e mobili e delle notifiche circa incidenti e rallentamenti di varia natura, utili al ricalcolo del ...

Niente MIUI Beta per gli Xiaomi più vecchi di un anno e per i modelli economici : Xiaomi modifica le politiche legate alla versione Beta di MIUI, che non sarà più disponibile per i modelli più vecchi di un anno e per gli entry level. L'articolo Niente MIUI Beta per gli Xiaomi più vecchi di un anno e per i modelli economici proviene da TuttoAndroid.

Raggiunto l’accordo con il Messico - l’annuncio di Trump : “Niente dazi - più controlli sui migranti” : Niente dazi Usa sull’export del Messico. I due Paesi hanno Raggiunto un’intesa dopo tre giorni di negoziati. l’annuncio è stato dato via Twitter da Donald Trump, poche ore dopo il suo rientro dal lungo viaggio europeo....

Napoli - la prima domenica senza lavoro degli operai Whirlpool : «Non abbiamo più Niente : «Non sappiamo cosa mangeremo oggi e cosa faremo domani, sappiamo solo che siamo distrutti e ancora non riusciamo a credere a quanto sta accadendo». Sono queste le parole con cui i...

Motori – Mercedes GLA 2020 : le foto spia non lasciano più Niente all’immaginazione - in cosa si differenzia dalla GLB?? [GALLERY] : La nuova generazione di Mercedes GLA sembra essere in dirittura d’arrivo. Vediamo, grazie a queste foto spia, cosa è cambiato e in cosa si differenzia dalla GLB dalla recente Classe A, lanciata sul mercato da Mercedes da circa un anno, sono destinati a nascere diversi modelli di auto necessari a coprire diversi segmenti di mercato. Dopo la CLA, sarebbe infatti lecito aspettarsi la presentazione di Mercedes GLA ma i tedeschi della ...

La Namibia muore di sete per il riscaldamento globale : senza pioggia dal 2011 e senza più Niente da magiare : in Africa il riscaldamento globale sta facendo morire letteralmente di sete la Namibia. Le scene che si prospettano sono da calamità, infatti in vaste zone non piove dal 2011, i fiumi sono in secca e le fattorie vendono o uccidono il bestiame perché non hanno più niente da dargli da mangiare. Unici a prosperare nel caldo e nella siccità i serpenti velenosi. L’allarme è lanciato dal il cicloviaggiatore milanese Sergio Borroni, appena ...

Più di qualche sbavatura nelle foto del Oneplus 7 Pro? Niente panico - soluzione aggiornamento imminente : La qualità delle foto scattate con il Oneplus 7 Pro è seriamente messa in dubbio dai primissimi acquirenti del top di gamma. La sua uscita commerciale nel nostro paese è partita solo ieri 21 maggio ma non mancano, soprattutto in Cina, i più fortunati clienti che hanno già messo le mani sul device, insomma coloro che hanno partecipato alla vendita flash dello smartphone il giorno stesso della sua presentazione. Proprio questi ultimi si dicono ...

Decreto Sicurezza bis - il nuovo testo : nave non confiscata se sbarcano più di 100 migranti Niente multe legate ai soccorsi : Le modifiche del Viminale: restano le sanzioni ma salta il riferimento esplicito alle azioni di soccorso

L’Unione europea ha deciso : dal 2021 Niente più piatti - posate o cannucce di plastica : Dopo l'approvazione del Parlamento europeo è arrivato anche il via libera del Consiglio al divieto, dal 2021, di utilizzo degli articoli in plastica monouso, come piatti, bicchieri e cannucce. Inoltre cambiano le regole per i produttori, che dovranno impegnarsi obbligatoriamente anche nella raccolta e nel riciclaggio.Continua a leggere

Deborah torna libera. Prima di colpire il padre gli disse : «Fermati - non fare più Niente» : Lorenzo Sciacquatori da tempo vessava la famiglia. La Procura ha spiegato che l’atto «si può qualificare allo stato come episodio di eccesso colposo di legittima difesa». Dopo averlo colpito la ragazza si è disperata: «Papà non mi lasciare ti voglio bene, perdonami, non volevo»

Google divorzia da Huawei : "Niente più aggiornamenti Android" : Nicola De Angelis Sui prossimi smartphone Huawei dovrà cercare un'altra via per le proprie applicazioni. Big G ha infatti deciso di non procedere con l'aggiornamento delle applicazioni come Gmail o Google Maps Google ha deciso di interrompere i rapporti con la cinese Huawei e lo fa in maniera lapidaria: taglia le applicazioni che la società produttrice di telefoni andrà ad inserire all'interno del futuro sistema android in uso ai ...

Auto - Niente più documenti obbligatori. Perché sarebbe un problema : Nelle intenzioni pubblicizzate, sono «disposizioni in materia di semplificazione e trasparenza». Ma nella sezione così intitolata delle proposte di modifica al Codice della strada - su...