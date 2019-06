Conte | Resto solo se mi convincono Salvini | Serve coraggio o salta

Conte : "Chiarezza subito o rimetto il mandato : non mi presto a vivacchiare" : "Sono sempre stato convinto che Il contratto di governo abbia garantito la massima trasparenza nell'azione dell'esecutivo. La Tav? O si trova un'intesa con la Francia o il percorso è segnato"

Ultimatum di Conte a Lega e M5S : “Non mi presto a vivacchiare - se resto solo rimetterò il mandato” : «resto disponibile a lavorare nella massima determinazione di un percorso di cambiamento, ma non posso compiere questa scelta da solo. Le due forze politiche devono essere consapevoli del loro compito. Se ciò non dovesse esserci, non mi presterò a vivacchiare per prolungare la mia presenza a palazzo Chigi. Molto semplicemente rimetterò il mio manda...

Giuseppe Conte - lo sfogo rubato contro Salvini : "Non resto qui a ogni costo" : Non ha nessuna intenzione di fare "l'ostaggio", Giuseppe Conte. Dopo le elezioni europee e il disastro del Movimento 5 Stelle, forse il premier rischia più di un già traballante Luigi Di Maio, e per questo non pare disposto a diventare il punching ball di Matteo Salvini. La Lega, con il suo 34% a fr

Libia - vertice Conte-Al Serraj/ "Presto vedrò Haftar" : premier Tripoli in tour Ue : Libia, vertice Conte-Serraj a Roma: 'presto conto di vedere anche Haftar'. La soluzione, la guerra e le vittime: tour premier di Tripoli nelle Capitali Ue

Libia - Conte : confido di incontrare presto anche Haftar : Roma, 7 mag., askanews, - 'confido di incontrare direttamente presto il generale Haftar. A tutti gli attori anche a quelli internazionali sto cercando di rappresentare come non ci sia una prospettiva ...

Dall’Inter alla Roma - Conte ha le idee chiare : “ecco cosa devono garantirmi - altrimenti resto fermo” : L’allenatore pugliese ha parlato del suo futuro, svelando quelle che sono le sue richieste per poter dire sì ad un progetto Il periodo di riposo potrebbe essere arrivato al capolinea, sono molte le squadre che seguono Antonio Conte, allenatore ambito ma attualmente fermo. L’ex Chelsea è alla ricerca di un nuovo progetto da sposare, ma la condizione per farlo è chiara: avere la possibilità di vincere. Conte – ...

Incontro Siri-Conte - il premier : “Non mi lascio tirare la giacca - presto decisione sul caso” : Giuseppe Conte ha incontrato Armando Siri. Tuttavia non si esporrà a riguardo finchè non verrà presa una decisione sul futuro politico del sottosegretario leghista indagato. Intanto, per questa sera è previsto un vertice a Tunisi in cui si potrebbe arrivare ad una risoluzione del caso che ha diviso profondamente il governo nelle ultime settimane.Continua a leggere

Siri - M5S attacca ma Salvini lo blinda. Conte : «Decido io - presto l'incontro» : Il destino politico del sottosegretario leghista Armando Siri scuote profondamente l'alleanza di governo, al cui interno ormai si respira un clima di aperto scontro elettorale, a un mese dal voto...

Siri - deciderà Conte : presto l'incontro. Salvini : nessuno ci accosti alla mafia : Siri, ultimatum M5s: la Lega lo allontani. «Se la Lega non c'entra niente con queste accuse che vengono mosse a Siri, e che, al di là dei rilievi penali, hanno dei problemi...

Via delle Seta 2 - presto Conte a Pechino. In ballo la delicata questione 5G : La nuova tecnologia telefonica non piace agli Usa e alla Gran Bretagna, viene vista come un modo per fare spionaggio

Juve campione d’Italia - Ronaldo : “Contentissimo. Se resto? Al 1000 per cento!” : Juve campione d’Italia, i bianconeri battono la Fiorentina e si aggiudicano l’ottavo scudetto di fila. A fine match, ai microfoni di Dazn si è presentato Ronaldo. Le sue parole: “Sono contentissimo per questo traguardo e per essere stato il primo a vincere Premier, Liga e Serie A. La mia prima stagione in Italia è andata benissimo, abbiamo vinto Scudetto e Supercoppa. Peccato per la Champions, ma ci riproveremo il ...