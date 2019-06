Ponte Morandi | la ricostruzione è complicata Ma ora non è più tempo di proclami

Genova - Ponte Morandi : vigili del fuoco recuperano la bandiera S.Giorgio : Recuperata dai vigili del fuoco la bandiera di Genova che dal 16 settembre scorso, dopo poco più di un mese dopo il crollo di Ponte Morandi, era stata issata sulla pila 11 dell’ex viadotto. L’operazione è stata effettuata su richiesta del sindaco Marco Bucci dal Il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto la pila calando a terra quel che resta della Croce di San Giorgio, battuta e stracciata ...

Demolizione Ponte Morandi/ Scatta piano per esplosivo : 2500 evacuati a Genova : Ponte Morandi a Genova, Demolizione moncone est il prossimo 24 giugno: il piano per l'esplosivo, le barriere di protezione e l'evacuazione di 2500 persone

Ponte Morandi - opposizioni contro commissario : “Sappiamo novità dai media - così allarmismo e confusione” : Sono rimaste inevase le principali domande ‘politiche’ rivolte dall’opposizione, in consiglio comunale di Genova, al commissario straordinario per la ricostruzione di Ponte Morandi, assente durante la commissione consiliare dedicata allo stato di avanzamento del maxi-cantiere della Val Polcevera. “Siamo costretti a conoscere le novità dei lavori sui media anziché in consiglio comunale o attraverso i canali ufficiali della struttura ...

Italia nel mirino dell’UE per l’eccessivo debito - il crollo del Ponte Morandi non cambia il bilancio : Relativamente al debito eccessivo nei confronti dell’Italia, per cui la Commissione europea ha minacciato di lanciare una procedura disciplinare, arrivano nuove dichiarazioni sui conti Italiani per gli anni 2018 e 2019. Secondo cui c’è stata una “deviazione significativa” dagli impegni presi con l’Unione Europea, che “non cambierebbe se l’impatto di bilancio del programma straordinario di manutenzione delle ...

Ponte Morandi - veleni in aula. I legali di Autostrade : "Pm come i nazisti" : I famigliari delle vittime indignati : "Quegli avvocati strafottenti non hanno rispetto, ridono e scherzano come al bar".

Ponte Morandi : il pm nega il video del crollo ai legali di Autostrade : Uno scontro durato otto ore, ieri, nell’aula bunker del Tribunale di Genova. Da una parte i legali di Autostrade e, dall’altra, il pm Massimo Terrile. I legali accusano il pm di non voler mettere a loro disposizione tutti gli atti raccolti finora e utilizzati per le indagini. Atti che sono alla base dei 40 quesiti posti dallo stesso pm al gip Angela Tutini nel secondo incidente probatorio, quello che mira a stabilire le cause del ...

Ponte Morandi - al via la demolizione delle case di via Porro. E c’è chi rifiuta gli indennizzi : “Inserita clausola-beffa” : È partita la demolizione delle abitazioni accanto a ciò che resta del Ponte Morandi, a Genova. Con l’uso di ‘pinze idrauliche‘ al posto della dinamite, per limitare l’impatto sulla salute delle centinaia di persone costrette a vivere a pochi passi dall’area di cantiere, gli operai della struttura commissariale stanno radendo al suolo i condomini di via Porro. Come si può osservare dalle immagini girate nell’area di ...

