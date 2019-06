Maturità 2019 | date | prove e novità

Simulazioni prima Prova Maturità 2019 : tracce ed esempi svolti : Simulazioni e svolgimento della prima Prova scritta della Maturità 2019, il tema d'italiano uguale per tutti e scelto dal Miur, in calendario mercoledì 19 giugno: ecco cosa è uscito, le tracce svolte durante le esercitazioni dei mesi scorsi e le tipologie tra cui scegliere, dall'analisi del testo al testo argomentativo al tema di attualità.Continua a leggere

Tracce Maturità 2019 : la prima prova tra tototema e ricorrenze : Quali sono gli autori e i temi che potrebbero uscire alla maturità 2019? Mancano meno di 10 giorni alla prima prova, quella di italiano, ed è partito il tototema: ecco le preferenze dei maturandi per ciascuna tipologia di compito, da D'Annunzio a Pirandello per l'analisi del testo alla caduta del muro di Berlino all'Inquinamento per il tema d'attualità.Continua a leggere

Maturità 2019 : i consigli per studiare di Ehi Leus. “Non copiate - fate di testa vostra” : Lea Cuccaroni è tra le youtuber più famose d'Italia grazie al suo canale, Ehi Leus, che conta attualmente più di 350mila iscritti. Lea ha risposto alle domande di Google sulla Maturità per dare consigli ai maturandi su come affrontare le prove in programma dal prossimo 19 giugno: "Non copiate, fate di testa vostra. E studiate in gruppo, perché è il modo migliore per affrontare tutto questo".Continua a leggere

Calcolo voto Maturità 2019 : lode e punteggio bonus - ecco la formula esatta : Calcolo voto maturità 2019: lode e punteggio bonus, ecco la formula esatta Le modifiche all’Esame di Stato volute dal Miur vanno a toccare anche le modalità di conferimento del voto finale. ecco come cambia il Calcolo del voto per quanto riguarda la maturità 2019. Calcolo voto maturità: il voto ancora espresso in centesimi Il voto finale della maturità anche per quest’anno sarà espresso in centesimi (voto massimo 100, voto minimo 60): ...

Maturità 2019 - Esame di Stato a rischio caos/ "Da Miur solo indicazioni sull'orale" : Maturità 2019, Esame di Stato a rischio caos per la prova orale: "Da Miur solo indicazioni, la simulazione non può essere uguale per tutti".

Maturità 2019 - intervista al ministro Bussetti : “No allarmismo - prove alla portata degli studenti “ : Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti sull'esame di Maturità 2019 in una intervista a Fanpage.it: "È un esame che possono sostenere senza problemi. Vogliamo mettere gli studenti nelle condizioni di dare il meglio. Le tracce? Belle. All'orale ci sarà un meccanismo più semplice e trasparente con le 3 buste". Il futuro? "Bandiremo entro l'estate due concorsi per docenti".Continua a leggere

Maturità - Esame di Stato 2019/ Miur - è già toto-tracce : favorito D'Annunzio ma... : Maturità 2019, Esame di Stato 2019: le paure degli studenti per prima e seconda prova. Ed è già toto-tracce: favorito D'Annunzio ma...

Maturità 2019 - ESAME DI STATO MIUR/ Plenaria 17 giugno : le decisioni dei commissari : MATURITÀ 2019, rivoluzione MIUR ESAME di STATO: le paure degli studenti. La prima prova non spaventa, è l'orale la vera incognita.

Maturità 2019 - Esame di Stato Miur/ Prima prova non spaventa - orale la vera incognita : Maturità 2019, rivoluzione Miur Esame di Stato: le paure degli studenti. La Prima prova non spaventa, è l'orale la vera incognita.

Maturità 2019 - ESAME DI STATO MIUR/ Caccia ai commissari esterni su Facebook : MATURITÀ 2019, ESAME di STATO MIUR: 'terrore' seconda prova e orale, scatta la Caccia ai commissari esterni ed a metodi per alleviare la tensione.

Maturità 2019 - date - materie - come affrontarla : Giordana Angi risponde alle domande di Google : Giordana Angi, arrivata seconda all'ultima edizione di Amici, risponde alle domande di Google sulla Maturità 2019, con aneddoti e consigli per gli oltre 500mila maturandi che il 19 giugno saranno alle prese con la prima prova: "Vi consiglio ciò che mi dicevo prima della finale di Amici: quel che è fatto è fatto. È inutile farsi troppe paranoie, non ha senso. Divertitevi".

Date Maturità 2019 : il calendario della prima e seconda prova e dei colloqui orali : Quando cominciano e quando finiscono gli esami di maturità 2019? Mentre le Date della prima e seconda prova scritta, in calendario il 19 e 20 giugno, sono state stabilite dal Miur e sono uguali per tutti, quelle degli orali vengono stabilite dalle singole commissioni durante l'assemblea plenaria. Gli esami possono dirsi terminati solo dopo l'affissione dei quadri.

Maturità 2019 - ESAME DI STATO MIUR/ Spauracchio 2° prova e tototraccia temi italiano : MATURITÀ 2019, ESAME di STATO MIUR: verso la Prima prova, tototraccia temi d'italiano da Pascoli fino al bullismo. 'Terrore' seconda prova e orale.

Maturità 2019 - Esame di Stato Miur/ Tototraccia temi italiano : da Pascoli al bullismo : Maturità 2019, Esame di Stato Miur: verso la Prima Prova, Tototraccia temi d'italiano da Pascoli fino al bullismo. Alcuni faranno anche la 'terza' prova