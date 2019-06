L' evento Microsoft X019 arriverà a Londra a novembre

eurogamer

(Di martedì 11 giugno 2019) Phil Spencer è salito sul palco in un episodio speciale di Inside Xbox per rivelare che l'alla fine di quest'anno, a, riporta Windows Central. Per chi non lo sapesse, l'sarà unpensato per celebrare tutto l'universo Xbox.L'annuncio è stato breve e quindi non sono disponibili molti dettagli sull'. L'anno scorso all'X018,ha annunciato di aver acquisito inXile Entertainment e Obsidian Entertainment. All'E3 2019, è stato rivelato che la società ha acquisito anche Double Fine Productions. Quindi, probabilmente, è possibile chepossa svelare altre acquisizioni all'di."Unisciti a noi per l', una celebrazione globale di tutto ciò che riguarda Xbox, in cui le persone possono guardare online notizie, ricevere anteprime e sorprese nel più grande episodio di Inside Xbox eXbox dell'anno"."Leggi altro...

