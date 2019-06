Sbarchi diminuiti dell'85%! In calo anche quelli fantasma

(Di martedì 11 giugno 2019) Salvini riunisce il comitato per la sicurezza: confermata la linea dei porti chiusi. Focus sugli: crollano del 12,36%. La sinistra e le ong continuano a incalzare Matteo Salvini sbandierandogli glie accusandolo di non essere riuscito realmente a chiudere i porti. Ma i dati che sono stati pubblicati oggi dal Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza presieduta oggi dal ministro'Interno dicono l'esatto contrario. Dal primo gennaio al 10 giugno del 2019, come si legge nel documento diffuso dal Viminale, il flusso via mare verso le coste meridionali'Italia ha registrato una diminuzione'85,05% rispetto allo stesso periodo del 2018.i dati che riguardano i cosiddetti "rintracci a terra" registrano una diminuzione del 12,36%."Nessun allarmismo sui cosiddetti, ovvero gli arrivi via mare attraverso piccole barche più difficili da individuare". Già nei giorni scorsi fonti del Viminale avevano anticipato quello che oggi è stato messo nero su bianco dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza. I "rintracci a terra" in prossimità di uno sbarco sono stati 5.371 nel 2017, 3.668 nel 2018 e 737 nel 2019. A conti fatti nel 2019 si è registrata, rispetto all'anno scorso, una diminuzione di oltre il 12%. "Questi numeri - avevano fatto notare le stesse fonti - dimostrano l'evidente riduzione del fenomeno grazie alla politica dei 'porti chiusì che ha ridotto sensibilmente gli arrivi e per effetto dei controlli mirati da partee forze di polizia disposti dai prefettie zone interessate". Oggi la riunione con i verticie forze armate,e forze'ordine e'intelligence ha appunto permesso un approfondimento sui flussi migratori e in particolare sul fenomeno degli. Dai dati emerge chiaramente che questa tipologia di arrivi è in forte diminuzione smentendo così chi parlava addirittura di "7mila irregolari giunti nelle spiaggee regioni del Sud senza alcun controllo e senza registrazione".