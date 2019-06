Esplode portellone, muore Vigile Fuoco

Undeldi 54 anni di Fragagnano (Taranto), in servizio presso il distaccamento di Grottaglie, è morto durante un intervento nei pressi di una masseria nelle campagne tra San Giorgio Jonico e Pulsano. La vittima era impegnata con colleghi nello spegnimento di un incendio che aveva avvolto un camion parcheggiato, adibito in parte al trasporto di cavalli. Mentre iltentava di aprire uno dei portelloni posteriori, si è verificata un'esplosione che l'ha investito in pieno. E' intervenuo il 118.(Di martedì 11 giugno 2019)