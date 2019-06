Industria | ad aprile cala la produzione | -0 | 7% Crolla l’auto | -17% su base annua

Industria - produzione aprile -0 - 7% : 10.46 Ad aprile 2019 l'Istat rileva per la produzione Industriale la seconda flessione congiunturale,dopo gli aumenti di inizio anno, con un -0,7% su marzo. Anche su base annua c'è una contrazione dell'1,5% dell'indice corretto per gli effetti di calendario, che non stima il possibile impatto del ponte tra Pasqua e 25 aprile (+0,1% i dati grezzi). Da marzo l'indice è in aumento solo per il comparto energia (+3,6%). In forte calo la produzione ...

Cala ancora la produzione Industriale. A picco il settore auto : -17 - 1% ad aprile : Ad aprile 2019 l’Istat rileva per la produzione industriale la seconda flessione congiunturale, dopo gli aumenti di inizio anno, con un calo dello 0,7% da marzo.Anche su base annua c’è una contrazione dell′1,5% dell’indice corretto per gli effetti di calendario, che non stima il possibile impatto del “ponte” tra Pasqua e 25 aprile (+0,1% i dati grezzi). Da marzo l’indice è in aumento solo ...

Germania - produzione Industriale va peggio del previsto : ad aprile -1 - 9. Anche il Pil rallenta : per il 2019 previsto lo 0 - 6 : La Germania si risveglia raggelata dai dati sulla produzione industriale di aprile. Il calo è più ampio di quanto previsto dagli analisti: -1,9 per cento rispetto a marzo, mentre sull’anno la diminuzione è dell’1,8%. Gli esperti prevedevano un calo congiunturale pari a -0,5 per cento. Le notizie non sono buone nemmeno sul Pil perché le stime di crescita sono state tagliate dalla Bundesbank allo 0,6 per cento nel 2019 contro l’1,6 ...