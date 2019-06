Elton John e Taron Egerton duettano a sorpresa sulle note di Your song video

Elton JOHN/ "Rocketman" : discesa agli inferi e redenzione : Rocketman è una sorta di musical stile Broadway che racconta in musica la drammatica parabola di ELTON JOHN, ecco di cosa si tratta

Elton John contro Mosca : "Censurato il film su di me" - : IlGiornale Censurato e furibondo. Elton John, il cantante inglese che sta girando il mondo con l'ultimo e definitivo tour della sua lunga carriera, il «Farewell Yellow Brick Road», è arrabbiatissimo con la Russia, che si appresta a distribuire sugli schermi del Paese una versione tagliuzzata di «Rocketman», il film che racconta la sua vita. Secondo due giornalisti russi che hanno avuto occasione di vedere la versione russa della ...

Elton John attacca la Brexit dall'Arena di Verona : «Mi vergogno del mio paese» : Elton John conto la Brexit. Il cantante non ha mai nascosto la sua disapprovazione per la scelta del popolo inglese di uscire dall'Europa e lo ha ribadito dal palcoscenico dell'Arena di...

Nella versione russa di “Rocketman” - il film su Elton John - sono state tagliate tutte le scene che fanno riferimento all’omosessualità : Rocketman, il film che racconta la vita e la carriera di Elton John, è stato censurato in Russia, dove sono state tagliate tutte le scene che fanno riferimento all’omosessualità del cantautore britannico. Il 30 maggio, durante la prima del film, alcuni

«Rocketman» - il film : chi è Renate Blauel - ex moglie di Elton John : Come già accaduto con Bohemian Rhapsody il biopic su Freddy Mercury, anche Rocketman sotto la direzione di Dexter Fletcher ci permette di conoscere meglio l’importanza delle persone che hanno accompagnato la vita dei grandi miti del rock. In questo caso si tratta di una donna fondamentale nella vita di Elton John, scomparsa dall’attenzione mediatica nel novembre del 1988, subito dopo il divorzio. Elton John and Renate Blauel ...

Elton John contro la Brexit : “Non sono uno stupido idiota inglese - coloniale e imperialista” : Elton John si scaglia di nuovo contro la Brexit, questa volta lo fa dal palcoscenico dell’Arena di Verona, dove mercoledì (il 29 maggio) ha tenuto un concerto del tour mondiale di addio ai live Farewell Yellow Brick Road: “Mi vergogno del mio Paese per quello cha ha fatto”, ha detto Sir Elton. La Brexit “ha diviso la gente- ha spiegato -. sono stanco morto dei politici, specialmente i politici britannici. sono stanco morto ...

Elton John contro la Brexit : "Sono un cittadino europeo - non un idiota inglese imperialista" : Elton John, durante il concerto all’Arena di Verona del 29 maggio, ha detto di essersi vergognato del voto dei propri connazionali sulla Brexit: “Mi vergogno del mio paese per quello che ha fatto. Si sono divise le persone. Sono stufo a morte dei politici, specialmente dei politici britannici. Sono stanco della Brexit. Io sono europeo. Non sono un idiota inglese stupido, coloniale, imperialista”.Come riporta il The ...

Elton John ha l'influenza : cancellato il concerto di stasera a Verona - : Rachele Nenzi Le condizioni della sua voce non sono migliorate e le sue corde vocali sono infiammate ed è stato quindi consigliato di non eseguire il concerto di stasera all'Arena di Verona Il maltempo colpisce ancora, e non lascia scampo nemmeno alle star della musica. Elton John sta male, ha l'influenza e salterà la tanto attesa data di stasera (la seconda serata, sold out come quella di ieri) all'Arena di Verona, a causa di una ...

Il concerto di Elton John all'Arena di Verona in programma per questa sera è stato appena Annullato. Poche ore di preavviso per i fan in fila da questa mattina e un'amara sorpresa ad attenderli a ridosso dell'apertura dei cancelli: il concerto non si terrà. Dopo la prima tappa che ha tenuto all'Arena di Verona ieri sera, Elton John ha comunicato l'annullamento del secondo evento, in programma per oggi - giovedì 30 maggio.

Come è possibile? Quando Elton John si sposò con una donna : Elton John si sposò nel 1984, Come riporta il Daily Mail, le nuove generazioni potrebbero pensare che un evento del genere non sia mai accaduto a un artista dichiaratamente omosessuale, eppure il baronetto britannico ha rivelato apertamente il proprio orientamento solo a partire dal 1988.-- Il matrimonio in questione è in effetti datato 1984. Il giorno di San Valentino, Elton John sposò infatti l’ingegnera del suono Renate Blauel - ...

Elton John si è opposto al taglio delle scene a luci rosse e droga nel film Rocketman : Un film biografico deve raccontare tutto, specie se si tratta di un'artista e di una rockstar: nel recente film dedicato alla vita di Elton John, dal titolo Rocketman, è stata proposta l'eliminazione di alcune scene, contenenti scene a luci rosse e di droga. Ma lo stesso Elton si è opposto, e le scene sono dunque visibili all'interno del film, la cui visione però è stata ristretta ai minori di anni 17. scene proibite Elton John ha voluto che ...

Rocketman e la canzone Rocket Man. Storia e significato del brano di Elton John : Mentre esce al cinema Rocketman, il film, è d'obbligo tornare su Rocket man, la canzone che in qualche modo lo guida prestandogli con un'altra 'struttura' il proprio titolo. Bernie Taupin (fidato paroliere di Elton John) ha raccontato di aver pensato a Rocket Man per la prima volta durante un viaggio in auto. È il 1971 e sta andando a trovare i suoi nel Lincolnshire: «Avevo da poco riletto Il gioco dei pianeti ...