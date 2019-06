DJI OSMO Action | recensione e confronto con GoPro HERO7

DJI OSMO Action è l’action camera indicata per le riprese in 4K con i droni : Chi deve fare riprese aeree con i droni può prendere in considerazione una nuova Action cam che ha come fiore all’occhiello una stabilizzazione ottica di alto livello. Si chiama Osmo Action ed è prodotta DJI, azienda molto conosciuta nel settore dei droni. Si tratta di un prodotto compatto e leggero (65 × 42 × 35 mm, per un peso di 124 grammi) che ne agevola non solo la maneggevolezza, ma anche il trasporto su drone. Il produttore ...