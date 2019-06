Ancona | si spezza cima della nave | portuale muore sul colpo

ilgiornale

(Di lunedì 10 giugno 2019) Claudio Carollo L’operaio di Pavia viveva da tempo nelle Marche con la moglie e i due figli Tragico incidente sul lavoro al porto didove un operaio di 33 anni originario di Pavia è morto suldopo essere stato colpito da un cavo d’acciaio. Lad’ormeggio, in tensione, si sarebbe improvvisamenteta a metà colpendo con una violenta frustata ilalla base del collo, mentre era di spalle. È accaduto all’alba di questa mattina durante le operazioni di carico e scaricoportoghese Bf Philipp attraccata alla banchina 23nuova darsena. L’allarme è stato dato subito da un collega presente alla scena, ma nonostante l’immediato intervento dei medici del 118 ecroce gialla per l’operaio non c’è stato nulla da fare. I militaricapitaneria sono arrivati sul luogo per stabilire la dinamica dell’incidente, con loro anche ...

