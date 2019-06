Minori stranieri non accompagnati | c’è la legge ma non si applica | solo il 3% va in

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 giugno 2019) Sono bambini costretti a crescere in fretta, hanno subito traumi e affrontato un viaggio in cui molto spesso hanno rischiato la vita. Sono “adolescenti adultizzati”, minorenniche arrivano in Italia non, o per scelta o perché hanno perso i genitori durante il tragitto. Sono almeno 8342, nel nostro Paese, secondo i dati di marzo 2019. Circa l’85 per cento ha tra i 16 e i 17 anni. Dal 2017 in Italia esiste laZampa, che per la prima volta in Europa rende obbligatoria l’accoglienza deinone predispone due forme di tutela: l’affido in famiglia e il tutore volontario. Ad oggi però,il 3% deiha potuto beneficiare dell’affido familiare. E nonostante cinquemila persone abbiano presentato la candidatura per diventare tutori volontari, le cose procedono molto a rilento anche su quel fronte. Tra le ...

