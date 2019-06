Sega e Atlus annunciano le loro line-up in occasione dell' E3

Sega e ATLUS annunciano la line-Up per l’E3 2019 : SEGA e ATLUS si stanno preparando per uno spettacolo ricco di giochi e di attività indimenticabili per l’E3 2019! Dall’11 al 13 giugno al Booth #4800 nella West Hall del Los Angeles Convention Center, i partecipanti dell’E3 che visiteranno lo show floor saranno tra i primi a poter provare una serie di videogiochi. Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020, giocabile per la prima volta! In testa ...